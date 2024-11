Nie wyrzucam już ziemniaków, które zostały mi z obiadu. W 15 minut robię z nich pyszne kluseczki

Ziemniaki to podstawa wielu potraw, ich uniwersalność sprawia, że świetnie pasują do mięs, ryb czy różnego rodzaju sosów. Zdarza się jednak, że czasami ugotujemy ich po prostu za dużo. Zamiast pozbywać się ich i marnować w ten sposób żywność – można je wykorzystać i przygotować pyszny posiłek na następny dzień. Ciekawym pomysłem jest zrobienie kluseczek z takich ziemniaków. Gwarantuję, że będzie się nimi zajadać cała rodzina.

Jak zrobić kluski ziemniaczane? Prosty i szybki przepis

Kluski ziemniaczane to danie, które przyrządza się z ziemniaków, mąki, jajka i kilku innych składników. Są naprawdę smaczne i bardzo sycące. Możecie podawać je „solo” lub jako dodatek do różnego rodzaju potraw. Na słodko najczęściej polewane są roztopionym masłem i posypane cukrem, a w wersji wytrawnej doskonale smakują z podsmażoną cebulką i skwarkami. Dużą zaletą tego dania jest to, że robi się je szybko i łatwo, a do tego po wszystkim nie ma dużo sprzątania.

Przepis: Kluski z ugotowanych ziemniaków Te kluski są proste i bardzo szybkie w przygoootowaniu Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 jajko

2 łyżki masła

500 g ugotowanych ziemniaków

25 g mąki ziemniaczanej

70 g mąki pszennej

sól oraz pieprz Sposób przygotowania Mieszanie ziemniaków z masłemWymieszajcie ziemniaki z masłem. Możecie podgrzać je nieco w mikrofali, wtedy będzie to znacznie łatwiejsze. Dodawanie pozostałych składnikówDo ziemniaków z masłem dodajcie mąkę, przyprawcie solą i pieprzem, a później wyrabiajcie, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Dodajcie też jajko i sól i ponownie wymieszajcie. Gotowanie klusekW dość sporym garnku zagotujcie wodę, a następnie odmierzajcie łyżką porcje ciasta i przekładajcie je do gorącej wody. Gotujcie je przez około 2-3 minuty od wypłynięcia.

Jeśli macie ochotę na więcej takich kuchennych eksperymentów, to koniecznie spróbujcie przygotować kluski z kaszy manny – wychodzą obłędnie mięciutkie i puszyste.

Jakie jeszcze potrawy można przygotować z ugotowanych ziemniaków?

Możecie też przygotować kluski śląskie, kopytka, gnocchi czy leniwe, czyli idealne dodatki do obiadów. Ziemniaki świetnie nadają się również do zapiekanek, zarówno warzywnych, jak i mięsnych. Możecie dodać do nich ser, szpinak, mięso mielone czy inne ulubione składniki i mieć pyszny i szybki obiad. Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie placków ziemniaczanych z takich ugotowanych ziemniaków – będą naprawdę smaczne, a wy będziecie mieć znacznie mniej pracy, niż robiąc je z kartofli startych na tarce. Z takich ugotowanych ziemniaków można zrobić także pyszne kotlety, dodając do nich jajko, bułkę tartą i ulubione przyprawy. Ugotowane ziemniaki możecie wykorzystać też do zrobienia uwielbianej przez Polaków potrawy, czyli pierogów, jednak ich przygotowanie jest dość czasochłonne. To tylko kilka przykładów, jednak możliwości jest naprawdę wiele.

Czytaj też:

Polscy seniorzy zapomnieli, że takie ziemniaki są najzdrowsze. Liczy się jeden szczegółCzytaj też:

Taką kapustę kiszoną robiła moja babcia. Wychodziła fantastyczna dzięki jednej prostej zasadzie