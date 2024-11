Niezawodny patent Darii Ładochy na doskonałe placki ziemniaczane. Tę potrawę robię już tylko tak

Placki ziemniaczane to potrawa, którą uwielbia naprawdę wiele osób w naszym kraju. To danie jest nie tylko smaczne, ale też bardzo pożywne, a do tego dość tanie. Jest to więc świetna propozycja na obiad dla całej rodziny. Możemy je podać z kwaśną śmietaną i koperkiem, gulaszem, sosem grzybowym, a nawet na słodko – posypane cukrem. Ich chrupiąca skórka i delikatne wnętrze sprawiają, że są niezwykle smaczne. Żeby takie właśnie wyszły – skorzystajcie z patentu Darii Ładochy na idealne placki ziemniaczane.

Niezawodny patent Darii Ładochy na pyszne placki ziemniaczane

Placki ziemniaczane są dość łatwe w przygotowaniu. Czasami jednak wychodzą zbyt podsmażone na zewnątrz, a w środku z kolei niewystarczająco dosmażone. Okazuje się, że jest bardzo prosty sposób, by tego uniknąć. Ten patent stosuje Daria Ładocha, dziennikarka kulinarna. Polega on na odsączeniu startych ziemniaków (lub innych warzyw) z nadmiaru wody.

Placki ziemniaczane, z cukinii czy z marchewki, mają jeden sekret, o którym nikt nie mówi. Trzeba doskonale odcisnąć ziemniaki, bo jeśli zostanie woda, to placki w środku są niedopieczone, a na zewnątrz się palą. Więc jeśli chcecie zrobić idealne placki ziemniaczane, to ścieramy na tarce cebulę, ziemniaki, odstawiamy. Odciskamy, dodajemy troszkę mąki, jajko i gotowe – wyjaśniła specjalistka.

Jak zrobić smaczne placki ziemniaczane? Ważne zasady

Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, jakich ziemniaków użyjecie do przygotowania placków ziemniaczanych. Najlepsze będą ziemniaki o wysokiej zawartości skrobi, na przykład odmiany typu B. Dzięki temu placki będą odpowiednio chrupkie. Do masy ziemniaczanej, którą przyrządzacie w tradycyjny sposób, warto dodać też ubite białka jajek, ponieważ sprawi to, że placki ziemniaczane staną się lekkie i puszyste. Dodawajcie je później stopniowo do masy i stale mieszajcie. Jeśli z kolei chcecie, żeby wasze placki ziemniaczane nabrały nieco bardziej kremowej konsystencji – dodajcie do nich dwie łyżki śmietany. Do przyrządzenia tej potrawy najlepiej wybrać mąkę pszenną niskiego typu (400-500). Z kolei, żeby placki ziemniaczane wchłaniały mniej tłuszczu podczas smażenia – dolejcie do masy ziemniaczanej odrobinę spirytusu. Zobaczcie także, jak zrobić placki ziemniaczane bez ścierania ziemniaków na tarce.

Czytaj też:

Nigdy nie jedzcie takiej cukinii! Konsekwencje zdrowotne mogą być tragiczneCzytaj też:

Nie wyrzucam już ziemniaków, które zostały mi z obiadu. W 15 minut robię z nich pyszne kluseczki