Babcia piecze sernik metodą „na trzy”. To ciasto zawsze wychodzi i jest obłędnie kremowe

Sernik to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych ciast, które gości na polskich stołach nie tylko od święta, ale również na co dzień. Można je zrobić na mnóstwo sposobów i wzbogacić wieloma różnymi dodatkami. Przepis, który dziś chciałabym ci polecić jest wyjątkowy, bo pozwala na przygotowanie delikatnego deseru o aksamitnej konsystencji. Poza tym nie wymaga dużego nakładu pracy. Spód i masę przyszykujesz bardzo szybko. Potem wystarczy już tylko upiec całość. Moja babcia zawsze wykorzystuje przy tym metodę „na trzy”. Sprawdź, na czym polega ten sposób.

Jak zrobić kremowy sernik metodą „na trzy”?

Sekret kremowego sernika mojej babci to metoda pieczenia „na trzy”. Obróbka termiczna ciasta dzieli się na trzy etapy. Najpierw pieczemy je w 170 stopniach przez 15 minut, potem zmniejszamy temperaturę o 60 stopni i czekamy spokojnie około półtorej godziny. Po upływie tego czasu uchylamy drzwiczki piekarnika i wylewamy na wierzch deseru śmietanę, po czym całość pieczemy jeszcze przez kwadrans w niezmienionej temperaturze (110 stopni Celsjusza).

Przepis: Kremowy sernik pieczony metodą „na trzy” To obłędnie kremowe ciasto zachwyci niejednego łasucha. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 8 Składniki Na spód: 200 g herbatników

120 g masła Na masę: 1 kg twarogu z wiaderka

1 szklanka cukru

1 łyżeczka cukru wanilinowego

3 łyżki mąki pszennej

5 jajek

250 ml śmietanki 30 % Na polewę śmietanową: 400 ml śmietany 18%

3 łyżki cukru Dodatkowo: konfitura jagodowa lub inne produkty do dekoracji Sposób przygotowania Szykowanie spoduRoztop masło i pokrusz herbatniki. Możesz to zrobić przy użyciu blendera lub zwykłego wałka. Jeśli zdecydujesz się na użycie drugiego z przywołanych akcesoriów, pamiętaj, by zamknąć ciasteczka w strunowej torebce i dopiero potem przystąpić do ich rozdrabniania. Dzięki temu unikniesz bałaganu w kuchni. Na koniec wymieszaj herbatniki z przestudzonym masłem. Robienie masyPrzełóż twaróg sernikowy do dużej miski. Dodaj cukier (zwykły i waniliowy) Możesz też wykorzystać esencję waniliową zamiast cukru.waniliowego. Utrzyj całość na gładką masę za pomocą miksera. Potem dodaj mąkę i ponownie wymieszaj. Następnie dodawaj do masy po jednym jajku, cały czas mieszając. Na koniec wlej śmietankę i połącz wszystkie składniki. Przygotowanie ciasta do pieczeniaPokruszone herbatniki wymieszane z roztopionym masłem wysyp na dno formy. Dociśnij, by utworzyć płaski spód. Nagrzej piekarnik do temperatury 170 stopni. Wylej masę serową na przygotowany spód i wstaw ciasto do piekarnika. Pieczenie sernikaPo upływie 15 minut zmniejsz temperaturę pieczenia do 110 stopni. Pozostaw ciasto w piekarniku na 1,5 godziny. Wymieszaj śmietankę 18% z cukrem. Gdy minie półtorej godziny, uchyl drzwiczki piekarnika i wylej śmietankową polewę na wierzch ciasta. Zamknij piekarnik i piecz ciasto jeszcze przez 15 minut.

Z czym podać kremowy sernik?

Ja polałam gotowe ciasto konfiturą jagodową z całymi kawałkami owoców. Świetnie sprawdzi się też dżem domowej roboty, syrop klonowy albo polewa z gorzkiej lub białej czekolady. Jeśli chcesz stworzyć nieco lżejszą wersję deseru, wykorzystaj do dekoracji świeże bądź mrożone owoce. Do tego sernika doskonale pasować będą też siekane orzechy włoskie albo pistacje. Nie musisz jednak silić się na tworzenie żadnych wyrafinowanych ozdób. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podać ten kremowy specjał w wersji sauté, czyli bez niczego. W każdej odsłonie będzie smakować wyśmienicie. To, którą z nich wybierzesz zależy już tylko od twoich indywidualnych preferencji. Pamiętaj, że wszelkie dodatki w postaci czekolady, orzechów czy nawet owoców podnoszą kaloryczność deseru. Nie warto więc zbytnio przesadzać z ich ilością, zwłaszcza na diecie redukcyjnej.

