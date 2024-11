Sernik robię już tylko według patentu Magdy Gessler. Wychodzi puszysty jak chmurka

Sernik, obok szarlotki, to jedno z kultowych polskich ciast. Każda gospodyni ma swój własny, niepowtarzalny przepis na ten wypiek, co sprawia, że każdy kawałek tego ciasta jest naprawdę wyjątkowy. Podobnie jest w przypadku Magdy Gessler – znana restauratorka zdradziła swój patent na to, by wyszedł on idealnie puszysty i lekki jak obłoczek.

Trik Magdy Gessler na puszysty sernik

Sernik najlepiej smakuje, gdy jest aksamitny i cudownie puszysty. Nie zawsze jednak taki wychodzi. Żeby konsystencja ciasta była niczym chmurka, warto wykorzystać patent Magdy Gessler – wtedy będziecie mieć pewność, że wypiek się uda, a wasz wysiłek nie pójdzie na marne. Cała tajemnica tkwi w ubiciu jajek. Najpierw należy oddzielić białka od żółtek i dokładnie ubić białka, stopniowo dodając inne składniki. Dzięki tej metodzie ciasto wyjdzie naprawdę doskonale puszyste i nie opadnie po wyjęciu go z piekarnika. Bardzo ważne jest też to, żeby składniki na ciasto wyjąć wcześniej z lodówki – powinny być one w temperaturze pokojowej (wyjmijcie je z lodówki około dwie godziny przed rozpoczęciem pieczenia). Ważne jest również, by składników na sernik nie mieszać zbyt długo, ponieważ wtedy masa będzie za bardzo napowietrzona, a przez to ciasto może popękać podczas pieczenia.

O czym jeszcze pamiętać podczas robienia sernika?

Twaróg jest najważniejszym składnikiem sernika – pamiętajcie, że musi on być dobrej jakości, najlepiej wybierzcie tłusty lub półtłusty. Jeśli jednak postawicie na chudy twaróg – koniecznie dodajcie też dodatkową porcję masła, ponieważ bez tego sernik wyjdzie bardzo suchy. Sernik najlepiej piec w temperaturze 150-170 stopni Celsjusza. Im temperatura będzie niższa, tym ciasto będzie wolniej rosło, a to sprawi, że nie opadnie zbyt gwałtownie podczas studzenia. Bardzo ważne jest też, żeby w trakcie pieczenia nie otwierać piekarnika. Jeśli chcecie, żeby wypiek był bez pęknięć – przygotujcie go w kąpieli wodnej, czyli formę z sernikiem szczelnie owińcie folią i wstawicie do głębszej blachy z gorącą wodą. Możecie też spróbować zrobić ekspresowy sernik bez pieczenia.

