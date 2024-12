Muffinki piernikowe zawsze są hitem na moim świątecznym stole. Zrobisz je w ekspresowym tempie

Wypieki na Boże Narodzenie to nieodłączny element świątecznej tradycji. Wypełniają domy zapachem cynamonu, wanilii i goździków. Na polskich stołach królują przede wszystkim pierniki – aromatyczne ciastka, które często piecze się wcześniej, aby zdążyły zmięknąć do świąt. Popularne są również makowce – drożdżowe ciasta wypełnione masą makową, bakaliami i orzechami. Nie może zabraknąć sernika, którego kremowa konsystencja i delikatny smak dopełniają świąteczny nastrój. Ja co roku piekę jednak jeszcze też muffinki piernikowe, za którymi przepadają wszyscy goście.

Jak zrobić muffinki piernikowe?

Muffinki piernikowe to pyszne, aromatyczne wypieki. Charakteryzują się intensywnym, korzennym smakiem, który zawdzięczają mieszance przypraw korzennych (czyli popularnej przyprawie do piernika). Idealnie smakują z kubkiem gorącej herbaty lub kakao, a ich zapach unoszący się podczas pieczenia tworzy prawdziwie świąteczną atmosferę.

Przepis: Muffinki piernikowe Te muffinki cudownie smakują, a do tego przygotujecie je w błyskawicznym tempie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 296 w każdej porcji Składniki składniki suche: 300 g mąki pszennej

250 g cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

1 łyżka przyprawy do piernika

posiekane orzechy

szczypta soli składniki mokre: 250 ml mleka

100 g miękkiego masła

2 jajka Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW jednej miseczce wymieszajcie składniki suche, a w drugiej składniki mokre (wcześniej roztopcie masło). Łączenie składnikówSkładniki suche przesypcie do mokrych i mieszajcie do momentu, aż całość uzyska jednolitą konsystencję. Pieczenie babeczekPrzelejcie masę do foremek na muffinki do 3/4 wysokości każdej z nich. Pieczcie je w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 25 minut – to tzw. suchego patyczka. Na koniec możecie oprószyć muffinki cukrem pudrem.

Jeśli chcecie nieco urozmaicić ten przepis, to do takich babeczek możecie dodać też orzechy, bakalie czy kawałeczki czekolady.

Jak ozdobić muffinki piernikowe?

Muffinki piernikowe można ozdobić na wiele kreatywnych i efektownych sposobów, podkreślając ich świąteczny charakter. Najprostszym pomysłem jest polanie ich lukrem lub posypanie cukrem pudrem. Popularnym dodatkiem są także posypki cukrowe w kształcie gwiazdek, śnieżynek czy małych kuleczek, które nadają babeczkom bajkowy wygląd. Można je również udekorować polewą czekoladową, a następnie posypać orzechami, migdałami albo suszonymi owocami.

Świetnym pomysłem jest także dodanie małych figurek z masy cukrowej, na przykład choinek, prezentów czy bałwanków. Dla bardziej naturalnego efektu można użyć gałązek rozmarynu, które imitują małe choinki, oraz czerwonych owoców, takich jak na przykład żurawina, dzięki czemu całość nabierze świątecznego klimatu. Koniecznie spróbujcie też przygotować szybki piernik z przepisu Ewy Wachowicz.

