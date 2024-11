To najlepsze babeczki bananowe, jakie jadłam. Z przepisu kuzynki Ani robię je w 20 minut

Banany to owoc, który nadaje słodyczy wielu wypiekom. Możecie przygotować z jego użyciem między innym muffinki bananowe. Jest to idealne rozwiązanie na słodką przekąskę, gdy macie ochotę na coś słodkiego i pysznego, jednak nie możecie spędzić w kuchni wielu godzin. Te muffinki są łatwe i szybkie w przygotowaniu, a więc będą doskonałe zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kucharzy. Takie babeczki bananowe to idealny sposób na wykorzystanie dojrzałych bananów. Zrobicie je z tego popularnego owocu i kilku składników, które większość z was ma w swojej kuchni.

Jak zrobić babeczki bananowe? Szybki przepis

Bardzo popularnym wypiekiem jest chlebek bananowy. To klasyk, który nigdy się nie nudzi. Puszysty, wilgotny, idealny na śniadanie lub jako zdrowa przekąska. Ja jednak postanowiłam nieco poeksperymentować i upiec muffinki bananowe. Są szybkie w przygotowaniu a przy tym niezwykle smaczne. Standardowy przepis na ten wypiek możecie nieco urozmaicić i dodać na przykład czekoladę lub posiekane orzechy – w ten sposób wasze muffinki będą jeszcze smaczniejsze.

Przepis: Muffinki bananowe Te babeczki są niezwykle proste w przygotowaniu i bardzo smaczne Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 8 Składniki 2 średnie banany

1/2 szklanki oleju roślinnego

1 szklanka mleka

1 jajko

1/2 łyżeczki cynamonu

1 łyżka cukru wanilinowego

1 łyżka masła orzechowego

2 szklanki mąki

2/3 szklanki cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej Sposób przygotowania Rozgrzewanie piekarnikaNajpierw rozgrzejcie piekarnik do 180 stopni Celsjusza (góra i dół). W tym czasie formę na muffiny wyłóżcie 12 papilotkami. Przygotowanie bananówObierzcie banany, a następnie rozgniećcie widelcem. Później włóżcie je do miski. Dodanie innych składnikówDo bananów dodajcie olej roślinny, mleko, jajka, a także masło orzechowe. Całość wymieszajcie. Mieszanie suchych składnikówDo drugiej miski wsypcie mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę, a także cynamon i cukier wanilinowy. Wszystko wymieszajcie, a następnie przesypcie do miski z mokrymi składnikami i ponownie wymieszajcie. Przestańcie mieszać, gdy zniknie sypka mąka. Pieczenie ciastaNapełnijcie papilotki ciastem i pieczcie przez 30 minut.

Inne przysmaki z bananami

Banany są niezwykle uniwersalnymi owocami – są nie tylko bardzo smaczne, ale dzięki swojej strukturze i konsystencji doskonale nadają się do przygotowywania różnych wypieków i deserów. Ciekawym pomysłem jest zrobienie na przykład bananowego deseru składającego się z waniliowego creme bulee z karmelizowanymi bananami. Zobaczycie, że taki deser zniknie błyskawicznie. Możecie również przyrządzić ciastka bananowe z czekoladą czy owsiane ciasteczka z nutellą i bananami. Pysznym deserem jest także sernik na zimno z bananami, masą kajmakową i sosem karmelowym. Dla prawdziwych łasuchów idealnie sprawdzą się smażone banany obtoczone w mieszance mąki, cukru i cynamonu.

