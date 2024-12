Ten szybki piernik robię z przepisu Ewy Wachowicz. Mało przy nim pracy, a każdy prosi o dokładkę

Zapach świeżo upieczonego piernika to najlepszy zwiastun nadchodzących świąt. Jego aromatyczne nuty przenoszą nas wprost do magicznej atmosfery Bożego Narodzenia. Oczywiście tym pysznym ciastem możecie zajadać się o każdej porze roku – jest idealne do popołudniowej kawy czy herbaty. Choć jest to ciasto dość pracochłonne, to z przepisu Ewy Wachowicz możecie je zrobić znacznie szybciej niż normalnie.

Ekspresowy piernik z przepisu Ewy Wachowicz

Chcecie zaskoczyć swoich bliskich pysznym domowym wypiekiem, ale nie macie zbyt dużo czasu? To żaden problem, ekspresowy piernik z przepisu Ewy Wachowicz będzie idealnym rozwiązaniem. Wystarczy zmieszać kilka składników, a następnie zapiec całość i gotowe. Będziecie mogli cieszyć się aromatycznym i wilgotnym ciastem, które rozpływa się w ustach.

Przepis: Piernik Ewy Wachowicz Ten piernik jest szybki w przygotowaniu, ale nieziemsko smaczny Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 8 Składniki 3 szklanki mąki

2 łyżki kakao

1 łyżka przyprawy do piernika

1½ łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 jajka

1 szklanka cukru trzcinowego

1 szklanka powideł śliwkowych

1 szklanka mleka

2 łyżki miodu

¾ szklanki oleju z pestek winogron Sposób przygotowania Łączenie suchych składnikówMąkę, kakao, przyprawę do piernika, sodę i proszek do pieczenia przesiejcie do miski. Zmieszanie składnikówDo sypkich składników dodajcie powidła, wlejcie mleko, miód i olej. Całość zmiksujcie i przelejcie do foremki wysmarowanej wcześniej masłem i wyłożonej papierem do pieczenia (blaszka 24 x 38 cm). Pieczenie piernikaWstawcie ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez 45-50 minut.

Jak udekorować piernik? Ciekawe pomysły

Najpopularniejszą metodą ozdabiania piernika jest polanie go czekoladową polewą. Możecie kupić ją gotową w sklepie lub przygotować samodzielnie w domu. Na taką polewę, gdy jeszcze nie jest zastygnięta, warto posypać na przykład kandyzowaną skórkę pomarańczową. Jeśli nie jesteście wielbicielami takich smaków, to postawcie na pokruszone orzechy włoskie, laskowe czy migdały – one też świetnie sprawdzą się jako dekoracja. Możecie też poukładać całe owoce kandyzowane lub orzechy – wtedy wypiek będzie prezentował się jeszcze bardziej spektakularnie.

Jak zrobić domową polewę czekoladową?

Przygotowanie domowej polewy czekoladowej jest bardzo proste. Wystarczy, że roztopicie dwie łyżki masła w rondelku, wsypiecie trzy łyżki cukru pudru, trzy łyżki kakao i dodacie pięć łyżek śmietanki 36%. Całość wymieszajcie i udekorujcie taką polewą wasz piernik. Koniecznie sprawdźcie też inne ciekawe pomysły na polewę czekoladową – możecie zrobić ją również w wersji bez laktozy czy tłuszczu.

Czytaj też:

Piernik staropolski na Boże Narodzenie robię już teraz. Korzystam z przepisu ukochanej babci i wychodzi przepysznyCzytaj też:

Piernik według przepisu mojej mamy smakuje bosko. Podaję go do niedzielnej kawy i na Boże Narodzenie