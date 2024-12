Poświąteczna zapiekanka to hit w moim domu i sposób na oszczędny obiad. Robię ją z tego, co zostało

Po świętach Bożego Narodzenia wielu osobom zostaje naprawdę ogromna ilość jedzenia, które nie zostało zjedzone podczas rodzinnych spotkań. Polacy zazwyczaj przygotowują zbyt duże ilości potraw, obawiając się, że może zabraknąć jedzenia podczas świętowania. Efektem jednak są przepełnione lodówki. Choć jedzenie jest pyszne, to często po kilku dniach zaczyna być trudne do przejedzenia. W takiej sytuacji warto zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać te zapasy, by w ten sposób uniknąć marnowania żywności.

Zapiekanka z resztek wędlin to świetny sposób na wykorzystanie tego, co zostało po świętach. Często zostają nam właśnie kawałki różnych wędlin, które można łatwo zamienić w smaczne danie. Wystarczy połączyć je z kilkoma tanimi składnikami.

Przepis: Zapiekanka z resztek wędlin Ta zapiekanka jest pyszna i bardzo sycąca. Koniecznie spróbujcie ją sami przygotować Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 371 w każdej porcji Składniki 200 g makaronu penne

resztki wędlin

4 ząbki czosnku

200 ml śmietanki 18%

100 g sera żółtego

1 papryka

1 cebula

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

1/2 łyżeczki ziół prowansalskich

1/2 łyżeczki mielonej słodkiej papryki Sposób przygotowania Gotowanie makaronuNajpierw ugotujcie makaron al dente, a później go odcedźcie. Krojenie składnikówWędlinę, paprykę oraz cebulę pokrójcie w kostkę. Przygotowanie sosuWbijcie jajka do miski, a następnie dolejcie śmietankę, dodajcie też sól, pieprz, zioła i przeciśnięty przez praskę czosnek. Do całości dorzućcie pokrojoną wędlinę z warzywami oraz starty ser. Wszystko dokładnie wymieszajcie. Pieczenie zapiekankiMakaron przełóżcie do naczynia żaroodpornego, a później wylejcie na niego przygotowany sos. Całość posypcie jeszcze startym serem. Zapiekankę pieczcie w 180 stopniach Celsjusza przez około 30 minut.

Taka zapiekanka nie tylko pozwala na wykorzystanie resztek, ale również jest szybka i łatwa w przygotowaniu, a jednocześnie bardzo sycąca i naprawdę pyszna, dlatego idealnie sprawdzi się jako ekspresowy obiad dla całej rodziny.

Co można zrobić z nadmiarem jedzenia po Bożym Narodzeniu?

Jedzenie, które warto zostaje po świętach, wykorzystać zamiast je marnować. Jednym z ciekawych pomysłów jest przygotowanie zup, które można zrobić na bazie resztek mięsa, które nam zostało. Warto także przygotować sałatki – w ten sposób można wykorzystać pozostałe składniki, jak wędliny, jajka, warzywa czy makaron. Inny pomysł to domowe tortille, gdzie jako nadzienie można wykorzystać resztki mięsa, serów, warzyw, a nawet sałatek. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie frittaty – jest to rodzaj włoskiego omletu, który można zrobić z niezjedzonych wędlin, warzyw, ziemniaków i sera. Wystarczy wszystko wymieszać z jajkami, przyprawić i usmażyć na patelni.

