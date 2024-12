Genialny sposób na puszyste placki ziemniaczane. Mało Polaków go zna, a szkoda

Placki ziemniaczane to jedno z ulubionych dań wielu osób – są pyszne, chrupiące, a dzięki odpowiednim przyprawom też aromatyczne. Przygotowane z prostych składników, takich jak ziemniaki, cebula i mąka, stanowią tanią i sycącą potrawę, która idealnie sprawdza się na obiad lub kolację. Można je podawać na wiele sposobów – z gęstą śmietaną, cukrem, sosem grzybowym czy nawet mięsnym gulaszem. Ich wyjątkowy smak, ale też prostota przygotowania sprawia, że naprawdę chętnie zajadamy się tą potrawą.

Jak zrobić puszyste placki ziemniaczane? Prosty patent

Placki ziemniaczane najlepiej smakują, gdy są cudownie puszyste – delikatne i puchate w środku, a jednocześnie z chrupiącą, złocistą skórką. Puszyste placki ziemniaczane zawdzięczają swoją lekkość dobrze znanemu spulchniaczowi – drożdżom. To właśnie ich właściwości od lat sprawiają, że racuchy zachwycają swoją objętością. Każde ciasto z dodatkiem drożdży rośnie jak szalone – nie inaczej więc będzie z „ciastem ziemniaczanym”.

Wystarczy rozpuścić 2 dkg drożdży w szklance ciepłego mleka, a gdy rozczyn wyrośnie, połączyć go z 1,5 kg startych ziemniaków i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną masę drożdżowo-ziemniaczaną należy odstawić na pół godziny w ciepłe miejsce, by odpoczęła. Dopiero wtedy możecie przystąpić do smażenia tych wyjątkowo puszystych placków ziemniaczanych.

Co jest ważne podczas przygotowywania placków ziemniaczanych?

Ziemniaki należy zetrzeć na tarce. W zależności od tego, czy wybierzecie małe, czy większe oczka, wasze placki będą mniej lub bardziej chrupiące. Niezwykle ważne jest odciśnięcie z nich nadmiaru wody – wtedy placki wyjdą chrupiące i będą się dobrze smażyć. Podczas smażenia należy używać dobrze rozgrzanego tłuszczu, aby placki równomiernie się zarumieniły i nie wchłaniały go zbyt dużo. Dzięki temu będą też chrupiące na zewnątrz i odpowiednio usmażone w środku. Na koniec możecie odsączyć je z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku i podawać z ulubionymi dodatkami. Koniecznie sprawdźcie też, jak zrobić błyskawiczne placki ziemniaczane, będą gotowe w ciągu 5 minut.

