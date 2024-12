Była kulinarnym hitem PRL-u. Dietetyk: to jedno ze zdrowszych dań w polskiej kuchni

Doktor Bartek Kulczyński to dietetyk kliniczny dysponujący wieloletnim doświadczeniem. W swoim dorobku ma ponad 60 publikacji, które ukazały się zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych czasopismach naukowych. Prowadzi własną praktykę. Chętnie dzieli się też swoją wiedzą w sieci, gdzie publikuje rozmaite materiały dotyczące zdrowego odżywiania. Jedno z nagrań poświęcił dość zaskakującej tematyce. Omówił w nim bowiem znaną oraz lubianą potrawę. Przysmak święcił triumfy w czasach PRL-u i dla wielu osób jest niezapomnianym smakiem dzieciństwa. Ekspert określił go jako „jedno ze zdrowszych dań w kuchni polskiej”. Sprawdź, o jaką potrawę chodzi.

Jakie danie poleca znany dietetyk?

W swoim nagraniu dietetyk dr Bartek Kulczyński zwraca uwagę na fasolkę po bretońsku. To znane i popularne danie, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z jego prozdrowotnych właściwości. A jest ich – jak wskazuje specjalista – całkiem sporo. Potrawa dostarcza między innymi dużych ilości błonnika, Składnik ten poprawia pracę układu pokarmowego. Wymiata złogi, toksyczne substancje i resztki pokarmowe z jelit. Udowodniono, że jego regularne spożywanie zmniejsza ryzyko rozwoju jelita grubego średnio o 26 procent.

Fasolka po bretońsku jest również źródłem potasu. Pierwiastek ten odgrywa niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Odpowiada za utrzymanie równowagi elektrolitowej. Wspiera działanie układu nerwowego i uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych. W dodatku reguluje ciśnienie tętnicze krwi, zapobiega zaburzeniom rytmu serca i udarom mózgu. Jego niedobór prowadzi do osłabienia oraz skurczów mięśni. Poza tym sprzyja występowaniu kamicy nerkowej.

Innym bardzo ważnym związkiem zawartym w fasolce po bretońsku jest likopen. To silny przeciwutleniacz należący do karotenoidów. Neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, a w konsekwencji chroni przed zgubnymi skutkami stresu oksydacyjnego. Łagodzi stany zapalne, spowalnia procesy starzenia się komórek, a także chroni przed wieloma różnymi problemami zdrowotnymi, w tym chorobami nowotworowymi. „Badacze zauważyli, że osoby, które regularnie sięgały po produkty bogate w likopen miały mniejsze ryzyko wystąpienia raka prostaty. [...] Naukowcy potwierdzili, że osoby, które włączają do swojej diety fasolę lub inne rośliny strączkowe są o wiele mniej narażone na wystąpienie raka jelita grubego” – wyjaśnia dr Bartek Kulczyński. Co więcej, spożywanie fasoli po bretońsku może również przeciwdziałać rozwojowi nowotworów wątroby, trzustki, żołądka czy przełyku.

Inne właściwości fasolki po bretońsku

Jedzenie fasolki po bretoński pozwala uzupełnić niedobory wapnia, magnezu czy kwasu foliowego (witaminy B9) w diecie. Minimalizuje prawdopodobieństwo rozwoju anemii, chorób neurodegeneracyjnych, schorzeń układu krążenia, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, insulinooporności czy cukrzycy. Warto podkreślić, że przywołane walory zdrowotne ma potrawa zrobiona na własną rękę, a nie kupiona supermarkecie. „Gotowce”, które można znaleźć w sklepach zazwyczaj mają w swoim składzie mnóstwo konserwantów, wzmacniaczy smaku i innych zbędnych dodatków.

Jak zrobić fasolę po bretońsku według dietetyka?

Wykonanie potrawy jest bardzo proste. Przygotowania należy zacząć od namoczenia fasoli. W tym celu zalej jedną porcję (około 60-70 g) zimną wodą. Płyn powinien „wystawać” nawet 10 centymetrów ponad warzywa. Trzymaj je w „kąpieli” przez co najmniej 6-8 godzin (a najlepiej całą noc).

Przepis: Fasolka po bretońsku według dietetyka To nie tylko smaczna, ale i bardzo zdrowa potrawa. Idealny pomysł na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 304 w każdej porcji Składniki 120 g namoczonej białej fasoli typu jaś

30 g naturalnego koncentratu pomidorowego

80 g przecieru pomidorowego

ząbek czosnku

2 łyżki oliwy extra virgin

2 liście laurowe

2 ziarna ziela angielskiego

woda

przyprawy do smaku (pieprz, sól, tymianek, majeranek, słodka papryka i cebula w proszku) Opcjonalnie: 40 g kiełbasy Sposób przygotowania Gotowanie fasoliNamoczoną fasolę odcedź i przełóż do garnka. Naczynie napełnij wodą. Powinna przykryć wszystkie nasiona. Do garnka z fasolą dorzuć ziele angielskie, liść laurowy i szczyptę tymianku. Całość gotuj przez około 1,5 godziny do momentu, w którym fasola uzyska pożądaną miękkość. Łączenie składnikówDo fasoli dodaj pozostałe przyprawy, czosnek, a także koncentrat i przecier pomidorowy. Możesz też dorzucić pokrojoną i podsmażoną na patelni kiełbasę, jeśli jej używasz. Wykańczanie daniaCałość gotuj jeszcze przez około 15-20 minut. Na koniec dodaj oliwę i wymieszaj wszystkie składniki.

Rada: Jeśli nie wyobrażasz sobie fasolki po bretońsku bez dodatku mięsa, dodaj do dania podsmażaną kiełbasę. Możesz też wykorzystać na przykład filet z indyka.

