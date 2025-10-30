Dodaj ten jeden składnik, a twój bigos nabierze cudownej głębi. To niezawodny patent mojego taty

Gdy na dworze robi się coraz chłodniej, chętnie sięgamy po ciepłe, sycące dania, które przy okazji cudownie rozgrzewają. Są to między innymi zupy, gulasze, różnego rodzaju zapiekanki, ale też tradycyjna polska potrawa, czyli bigos. W każdym domu smakuje on nieco inaczej, w zależności na przykład od użytych przypraw.

Prosty patent na podkręcenie smaku bigosu

U mnie mistrzem w przygotowywaniu bigosu jest mój tata. Gdy sama zaczęłam gotować, zapytałam go o sekret wspaniałego smaku tej potrawy w jego wykonaniu. Okazało się, że dodaje do niego czerwone wino.

Nie musisz obawiać się, że będzie ono wyczuwalne w tej potrawie. Jeśli dodasz niewielką ilość (np. pół szklanki na duży garnek) i gotujesz bigos przez kilka godzin, to alkohol odparuje, a zostanie tylko lekko kwaskowaty, owocowy posmak. Jest on przyjemny, ale nie dominuje całego dania. Dodatkowo podczas długiego gotowania alkohol ulega odparowaniu. Nie da się więc „upić” bigosem. Jedyna możliwość wyczucia alkoholu jest w sytuacji, gdy wino dodasz na końcu gotowania i od razu przystąpisz do jedzenia, więc unikaj tego scenariusza.

Co jeszcze dodać do bigosu?

Żeby bigos smakował naprawdę wyśmienicie, warto też postawić na inne, mniej standardowe dodatki. Przede wszystkim chodzi o przyprawy. Musi znaleźć się w tej potrawie majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, ale też ziarna jałowca i kminek. Dobrze jest też wykorzystać różne rodzaje mięs. Możesz dodać na przykład łopatkę cielęcą, karczek wołowy, karkówkę wieprzową, a także dziczyznę. Wrzuć do garnka również wędzony boczek i kiełbasę. Mięso dorzuć do bigosu dopiero, gdy woda częściowo odparuje, a kapusta stanie się miękka.

Niecodziennym dodatkiem, który nada tej potrawie lekkiej słodyczy, jest odrobina miodu. Wybieraj do tego ciemne miody, takie jak gryczany, wrzosowy czy spadziowy. Na duży garnek spokojnie wystarczą dwie, trzy łyżki. Żeby jeszcze bardziej „podkręcić” smak, możesz dodać śliwki lub jabłka.

