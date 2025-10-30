Ma więcej potasu niż banany. Chroni serce, wspiera pracę mózgu i robi furorę na świecie

Sposób, w jaki się odżywiamy, ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie, ale również samopoczucie. Zbilansowana dieta wspiera układ odpornościowy, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, a także dostarcza niezbędnych witamin i składników mineralnych do naszego organizmu.

Ten owoc ma więcej potasu od bananów

Jednym z produktów, który mimo rosnącej popularności nadal rzadko trafia na talerze Polaków, jest awokado, czyli najpopularniejszy owoc na świecie. Choć znane jest przede wszystkim z zawartości dobrych tłuszczów, to warto spożywać je również z uwagi na dużą ilość potasu. Ma go nawet więcej niż banany, które właśnie z tym pierwiastkiem są kojarzone. Awokado ma od 485 mg do 600 mg potasu na 100 g, a banany mają od 358 mg do 395 mg potasu na 100 g.

Jest to kluczowy pierwiastek zdrowej diety, ponieważ przyczynia się do prawidłowej pracy naszego serca. Dodatkowo ma duże znaczenie dla układu nerwowego oraz mięśniowego. Umożliwia między innymi prawidłowe skurcze mięśni, w tym mięśnia sercowego, a także przesyłanie sygnałów nerwowych. Pomaga również utrzymać równowagę wodno-elektrolitową w organizmie. Reguluje też ciśnienie krwi, ponieważ działa jak przeciwwaga dla sodu.

Jakie jeszcze właściwości ma awokado?

Awokado jest źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Jest to nie tylko doskonałe źródło energii, ale składniki te także hamują rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Są one również ważne dla naszego mózgu, ponieważ poprawiają koncentrację i pamięć. Jedzenie awokado pośrednio przyczynia się także do ochrony przed chorobami układu krążenia, takimi jak choroba niedokrwienna serca, udar mózgu czy zawał mięśnia sercowego.

Owoc ten jest również bogaty w przeciwutleniacze, chroniące organizm przed wolnymi rodnikami (ich nadmiar szkodzi zdrowiu). To także dobre źródło kwasu foliowego, witamin z grupy B, a także błonnika pokarmowego, który odpowiada między innymi za zdrowie jelit.

Jak wybrać dobre awokado?

Żeby wybrać dobre awokado, sprawdź przede wszystkim, czy nie jest ono twarde. Wystarczy, że delikatnie naciśniesz owoc. Powinien się delikatnie ugiąć pod naciskiem palców, ale nie może się zapadać. Sprawdź też, jaki kolor ma pod szypułką. Jeśli jest jasnozielony lub lekko żółty, to znak, że owoc jest idealny. Z kolei kolor brązowy mówi o tym, że awokado jest przejrzałe.

