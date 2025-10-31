Kultowa pasta z PRL-u wraca po latach. Robię ją w 10 minut, a znika ze stołu w sekundę

W czasach „żelaznej kurtyny”, gdy półki w sklepach świeciły pustkami, a w kuchni liczyła się pomysłowość, powstawały przysmaki z „duszą”. Jednym z nich była ta pasta do pieczywa – prosta, tania, pyszna i gotowa w kilka minut. Wystarczyło połączyć kilka niepozornych produktów, by na stole wylądowała niepozorna, a zarazem niezwykła przekąska, która do dziś zaskakuje nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Sprawdź, na czym dokładnie polega jej sekret.

Jaka pasta do pieczywa była hitem PRL-u?

W okresie PRL-u na polskich stołach gościła pasta do pieczywa, zwana awanturką. Nie do końca wiadomo czemu zawdzięcza ten „przydomek”. Być może była „kością niezgody” wśród gości, którzy spierali się o to, komu przypadnie ostatni kęs, Ta teoria jest całkiem prawdopodobna, biorąc pod uwagę to, jak świetnie smakuje ta przekąska. Gdy stawiam ją na stole, znika w mgnieniu oka, a prośbom o dokładkę nie ma końca. To smarowidło w przeciwieństwie do wielu innych w zasadzie nigdy się nie nudzi. Za każdym razem można przygotować je nieco inaczej. Wystarczy dodać lub zamienić choćby jeden składnik, by zyskało zupełnie inny charakter. Dlatego nie bój się eksperymentować w kuchni. Puść wodze fantazji, baw się i twórz nieoczywiste połączenia smaków.

Po przygotowaniu warto przełożyć pastę do szklanego słoiczka i lekko schłodzić w lodówce. Dzięki temu poszczególne składniki smarowidła będą mogły lepiej się „przegryźć”. Pamiętaj, by przechowywać pastę w szczelnie zamykanym naczyniu, nie dłużej niż dwa lub trzy dni. Staraj się nie robić zbyt dużych porcji „na zapas”.

Przepis: „Awanturka” To ciekawa wariacja na temat kultowej pasty z PRL-u. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 221 w każdej porcji Składniki 200 g twarogu

100 g wędzonej makreli

1 łyżka naturalnego ketchupu

3-4 łyżeczki kwaśnej śmietany

¼ łyżeczki ostrej papryki w proszku

¼ łyżeczki słodkiej papryki w proszku

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówSardynki odsącz, oczyść i drobno posiekaj. Łączenie składnikówSardynki i twaróg rozgnieć widelcem w misce. Dodaj do nich pozostałe składniki i całość dokładnie wymieszaj. Pasta powinna mieć kremową konsystencję Podawanie pastyPastę podawaj na pieczywie lub grzankach.

Jak urozmaicić „awanturkę”?

„Awanturka” słynie z prostoty. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by urozmaicić jej skład. Możesz dodać do niej łyżkę majonezu lub naturalnego jogurtu zamiast śmietany. Jeśli lubisz wyraziste smaki, sięgnij po kilka kropel soku z cytryny lub odrobinę musztardy. A jeżeli chcesz stworzyć nieco bardziej nowoczesną wersję kultowej pasty, wykorzystaj drobno posiekane kapary lub prażone pestki słonecznika. Przekąska świetnie odnajduje się „w towarzystwie” pieczywa, grzanek czy kiszonego ogórka.

Czytaj też:

Polacy zapomnieli o tym mięsie, a wspiera serce lepiej niż kurczak i łosośCzytaj też:

Te niepozorne nasionka zaskoczyły naukowców. Mają moc, o której nikt wcześniej nie mówił