W Lidlu masło i kawa w cenach jak dawniej. Tylko przez dwa dni i oferta 1+1 gratis”

Robienie zakupów spożywczych w ramach różnych promocji, które organizują supermarkety, to świetny sposób na zaoszczędzenie. Tak naprawdę wystarczy regularnie śledzić gazetki i korzystać z ofert na różne produkty. Choć z pozoru wydaje się, że oszczędzamy jedynie kilka lub kilkanaście złotych, to w skali miesiąca może uzbierać się z tego naprawdę pokaźna suma.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu od 30 do 31 października w świetnej cenie dostaniesz masło ekstra 83% marki „Pilos”. Cena przed obniżką to 7 zł 49 gr. Jeśli jednak kupisz trzy opakowania tego produktu, zapłacisz za nie jedynie 3 zł 99 gr, czyli aż o 46 procent mniej. Obowiązuje jednak limit trzech opakowań na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Pamiętaj, że masło powinno być przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. Jeżeli używasz go często i wolisz, żeby było miękkie do smarowania, to niewielką ilość możesz trzymać poza lodówką, ale tylko przez krótki czas. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zrobił większe zapasy masła, ponieważ śmiało możesz je mrozić.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Gdy będziesz w Lidlu na zakupach, warto zaopatrzyć się też w olej słonecznikowy „Wyśmienity”. Teraz dostaniesz go w ramach promocji „1 plus 1 gratis”. Limit to dwa opakowania na kupon. Normalnie ten produkt kosztuje 7 zł 99 gr, a więc dokładnie tyle możesz teraz zaoszczędzić.

Jeśli jesteś miłośnikiem kawy, to również znajdziesz coś dla siebie. Wszystkie kawy dostaniesz aż o 60 procent taniej. Chodzi o drugi, tańszy produkt. Limit to cztery opakowania na kupon. Jeśli chcesz, żeby kawa zachowała swój bogaty aromat, musisz przechowywać ją w szczelnie zamkniętym pojemniku, który chroni przed wilgocią, powietrzem i światłem. Powyższe promocje również obowiązują od 30 do 31 października. Nie ma zbyt dużo czasu na zakupy, więc nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę.

