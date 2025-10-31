Zwykły serek wiejski zmieniam w deser marzeń. Wystarczy wymieszać kilka składników i gotowe

Serek wiejski zazwyczaj jemy ze słodkimi dodatkami lub w wersji wytrawnej, na przykład z warzywami i serem. Niektórzy przygotowują z niego też smakowite placuszki. Moja koleżanka podzieliła się ze mną jednak przepisem na coś jeszcze smaczniejszego. Robi z tego produktu mini serniczki, a moja rodzina wprost szaleje na ich punkcie. Co więcej, przyrządzenie tego smakołyku jest banalnie proste i zajmuje naprawdę niewiele czasu.

Jak zrobić serniczek z serka wiejskiego?

Żeby przygotować ten przysmak, wystarczy, że zblendujesz wszystkie składniki razem, przełożysz do odpowiedniego naczynia i wstawisz do piekarnika. Jest to przepis na jedną porcję, a więc weź to pod uwagę, jeśli chcesz zrobić taki serniczek też dla swoich bliskich. Piecz w specjalnych mini naczyniach żaroodpornych.

Przepis: Serniczek z serka wiejskiego Ten serniczek jest naprawdę pyszny, koniecznie go upiecz. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 761 Składniki 2 jajka

400 g serka wiejskiego

4 łyżki erytrytolu

sok wyciśnięty z połowy cytryny

60 ml mleka

2 łyżki budyniu waniliowego (ok. 30 g) Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWłóż wszystkie składniki (jajka, serek wiejski, erytrytol, sok z cytryny, mleko i budyń waniliowy) do blendera lub miski i dokładnie zmiksuj, aż masa będzie gładka i jednolita. Pieczenie serniczkaPrzełóż przygotowaną masę do formy lub naczynia żaroodpornego i piecz w temperaturze 180°C przez około 25 minut lub do momentu, gdy wierzch ładnie się zarumieni. Po upieczeniu możesz posypać wierzch odrobiną cukru i skarmelizować go przy pomocy palnika kuchennego, aby uzyskać chrupiącą, słodką skorupkę.

Pamiętaj, by przed użyciem odsączyć serek wiejski. Wierzch takiego wypieku możesz ozdobić świeżymi owocami. Doskonale sprawdzą się na przykład brzoskwinie, banany, ale też kiwi czy borówki.

Dlaczego warto jeść serek wiejski?

Serek wiejski zdecydowanie powinien znaleźć się w diecie każdego z nas. Jest on przede wszystkim doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, które jest niezbędne do budowy i regeneracji mięśni, ale również zapewnia długotrwałe uczucie sytości. To z kolei może być ważne dla osób, które są na diecie odchudzającej. Dodatkowo nie zawiera on wielu kalorii, dlatego idealnie sprawdzi się jako lekkie śniadanie, kolacja lub przekąska między posiłkami.

Co więcej, produkt ten jest bogaty w wapń, który jest niezbędny dla zdrowia kości i zębów. To także świetne źródło witamin z grupy B, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Ma on też niski indeks glikemiczny, przez co nie powoduje gwałtownych skoków cukru we krwi. Jest więc świetnym wyborem dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Jest on również bogatym źródłem fosforu oraz selenu, które odgrywają kluczową rolę we wspieraniu zdrowia tarczycy. Serek wiejski to niezwykle uniwersalny produkt, z którego można przygotować wiele pysznych i zdrowych dań. Świetnie sprawdza się jako baza do past kanapkowych, ale też składnik omletów czy naleśników.

