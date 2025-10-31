W Biedronce ruszyły hity „1 plus 1 gratis”. Zobacz, co musisz mieć przed Wszystkimi Świętymi

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych większość z nas będzie spodziewać się odwiedzin bliskich. Nieodłącznym elementem takich spotkań jest kawa lub herbata i ciasto, do którego potrzebne jest masło. Warto więc wybrać się na zakupy do Biedronki, by kupić te trzy produkty w naprawdę okazyjnej cenie. W ten sposób nie tylko zaoszczędzisz, ale przygotujesz się bez stresu do wizyty najbliższych.

Tanie masło w Biedronce

Polskie masło marki „Mlekovita” dostaniesz aż o 47 procent taniej niż normalnie, warunkiem jest jednak zakup trzech sztuk. Wtedy za każde opakowanie zamiast 9 zł 49 gr zapłacisz jedynie 4 zł 99 gr. Limit dzienny to trzy opakowania na kartę Moja Biedronka. Pamiętaj, że masło można mrozić, a więc śmiało możesz zrobić większy zapas tego produktu. Promocja obowiązuje do 31 października.

W świetnej cenie dostaniesz również masło marki „Mleczna Dolina”. Przy zakupie trzech opakowań, za jedną sztukę zapłacisz jedynie 3 zł 99 gr zamiast 6 zł 99 gr. Ta promocja trwa tylko w piątek (31 października). Masło jest niezbędnym składnikiem wielu ciast, a więc z pewnością przyda ci się w najbliższych dniach. Wykorzystasz je też do naleśników lub innych placuszków. Jeśli masz ochotę, możesz przygotować również maślane ciasteczka, które smakują naprawdę doskonale.

Co jeszcze warto kupić?

Będąc na zakupach w Biedronce, koniecznie kup też kawę rozpuszczalną Nescafe Classic. Kupując dwa opakowania, będziesz musiał zapłacić jedynie 19 zł 99 gr za jedno zamiast regularnej ceny 36 zł 99 gr, a więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Limit dzienny to cztery opakowania na kartę Moja Biedronka. Tak dobra oferta obowiązuje jednak tylko w najbliższy piątek (31 października). To jednak nie koniec okazji, ponieważ wszystkie herbaty marki „Lipton” dostaniesz w ramach oferty „1 plus 1 gratis”. Limit dzienny to cztery sztuki. Wszystkie rodzaje można ze sobą dowolnie miksować.

