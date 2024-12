Ten tani owoc to antyrakowy mocarz. Polska jest potęgą w jego produkcji

Diagnozę choroby nowotworowej co roku słyszą miliony ludzi na całym świecie. Pacjentów onkologicznych stale przybywa – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dlatego naukowcy nie ustają w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: co zrobić, by chronić się przed rakiem? Niezwykle skutecznym „orężem” w walce o zachowanie zdrowia i dobrej kondycji są znane i lubiane owoce. W naszym kraju mamy ich pod dostatkiem. Przeprowadzone badania dowodzą, że ich regularne spożywanie, nawet w relatywnie niewielkich ilościach, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworu o około 50 procent. Chodzi zwłaszcza o jeden rodzaj raka.

Jakie owoce mogą chronić przed rakiem?

W profilaktyce chorób nowotworowych ważną rolę odegrać mogą jabłka. Polska jest jednym z czołowych producentów tych owoców – pierwszym w Europie i czwartym na świecie. Warto włączyć je do diety na stałe i spożywać regularnie. Prozdrowotne działanie przysmaków zostało potwierdzone w badaniach klinicznych przeprowadzonych przez naukowców z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzięło w nim udział ponad 1300 osób, w tym niespełna 600 pacjentów onkologicznych. Eksperci wykazali, że już jedzenie jednego jabłka dziennie może zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka jelita grubego o około 50 procent. Liczba uczestników badania jest niewielka. Nie zmienia to jednak faktu, że uzyskane wyniki są bardzo obiecujące.

Antynowotworowe właściwości jabłek odkryli również specjaliści z Cornell University. Zauważyli, że spożywanie owoców może zmniejszyć nie tylko ryzyko rozwoju raka jelita grubego, ale też obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi i wątroby. Za prozdrowotne działanie przysmaków – jak sugerują naukowcy – odpowiadają przede wszystkim zawarte w nich flawonoidy. Związki te należą do grupy przeciwutleniaczy. Redukują stany zapalne w organizmie, neutralizują wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia. Zapobiegają też uszkodzeniom komórek. Warto podkreślić, że najwięcej wartości odżywczych dostarczają jabłka jedzone razem ze skórką.

Jedzenie jabłek to nie wszystko

Jedzenie jabłek może być jednym z elementów profilaktyki chorób nowotworowych. Nie należy jednak zapominać, że ważną rolę w prewencji tych schorzeń odgrywają również inne, niemniej istotne czynniki. Duże znaczenie ma między innymi styl życia (unikanie alkoholu i innych używek, ograniczenie spożycia przetworzonej żywności), a także aktywność fizyczna i regularne badania kontrolne.

