„Zupa biedoty” szturmem podbija polskie stoły. To prosty i szybki przepis na obiad „za grosze”

Jeśli jeszcze nie jadłeś „zupy biedoty”, to koniecznie ją przyrządź. Musisz przygotować się na spore zaskoczenie. W tym prostym daniu skrywa się bowiem pełnia smaku i aromatu. Potrawa zapewnia uczucie sytości, a jednocześnie nie obciąża przewodu pokarmowego. Poza tym dostarcza wielu cennych składników odżywczych, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania całego naszego organizmu.

Czym jest „zupa biedoty”

„Zupą biedoty” nazywano scypę. Kiedyś zajadali się nią głównie mniej zamożni członkowie społeczeństwa. Jej przygotowanie nie wymagało bowiem użycia żadnych wyszukanych produktów czy mięsa (które w dawnych czasach było prawdziwym rarytasem). Powstawała z warzyw zebranych z pola i łatwo dostępnego nabiału. By zdobyć składniki potrzebne do zrobienia tego przysmaku, zwykle nie trzeba było za nic płacić. Wystarczyła praca własnych rąk. Dziś przyrządzenie „zupa biedoty” również nie wygeneruje dużych kosztów. To świetny pomysł na tani, szybki, a zarazem pyszny obiad dla całej rodziny.

Jak zrobić scypę? Prosty przepis

Podstawowa wersja scypy powstaje z pięciu produktów – mleka, białej kapusty, wody, ziemniaków i masła. Znajdziesz je bez trudu w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Połączenie tych paru prostych składników daje zaskakująco pyszny i sycący efekt. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz urozmaicić bazową recepturę i dorzucić do niej również inne elementy, na przykład ulubione warzywa (marchewkę, pietruszkę, seler etc.), zieleninę, kaszę lub drobny makaron. Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych preferencji.

Przepis: Scypa To sycąca i pyszna zupa, którą zrobisz z tego, co masz pod ręką. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 540 w każdej porcji Składniki 2 litr mleka

1 litr wody

pół główki białej kapusty

500 g ziemniaków

3 łyżki masła

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZdejmij wierzchnie liście i usuń głąb z kapusty. Następnie poszatkuj ją i przełóż do garnka. Obierz ziemniaki i pokrój je na mniejsze kawałki. Gotowanie zupyDo garnka z kapustą wlej litr mleka i wodę. Gdy całość zacznie się lekko gotować dodaj resztę nabiału. Gotuj całość do momentu aż kapusta będzie miękka. W tak zwanym międzyczasie w osobnym garnku ugotuj ziemniaki w lekko osolonej wodzie, a potem je odcedź. Łączenie składnikówPod koniec gotowania dodaj do zupy masło. Dopraw całość solą. Odcedzone ziemniaki przełóż na dno misek i zalej je zupą. Gotowy przysmak możesz udekorować wedle uznania.

Z czym podawać „zupę biedoty”?

Scypę możesz udekorować natką pietruszki albo posiekanym koperkiem. Jeśli chcesz, by zupa była jeszcze bardziej sycąca możesz dodać do niej pokrojoną na kawałki kiełbasę albo gotowanego kurczaka. Świetnym dodatkiem będzie również świeży koperek oraz kleks kwaśnej śmietany, które podkreślą jej smak. W niektórych wariantach zupa scypa podawana jest z jajkiem na twardo lub skwarkami, co nadaje jej jeszcze bardziej wyrazistego charakteru.

Czytaj też:

Dobre masło za darmo? W Biedronce tylko w te dni możesz zgarnąć 3 w cenie 2Czytaj też:

Te produkty możesz jeść nawet lata po terminie! Dietetyk rozwiewa największy mit w kuchni