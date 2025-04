Dobre masło za darmo? W Biedronce tylko w te dni możesz zgarnąć 3 w cenie 2

Jeśli chcemy zaoszczędzić pieniądze, warto robić zakupy spożywcze podczas atrakcyjnych promocji w supermarketach. Szczególnie opłacalne jest to w przypadku droższych produktów, takich jak masło, którego cena w ostatnim czasie mocno „podskoczyła”. Korzystając z obniżek i rabatów, możemy zaopatrzyć się w niezbędne artykuły w niższych cenach i uniknąć przepłacania. Dobrym pomysłem jest także śledzenie gazetek promocyjnych oraz planowanie zakupów z wyprzedzeniem, aby skorzystać z najlepszych okazji.

Tańsze masło w Biedronce

Obecnie w Biedronce trwa atrakcyjna promocja na masło, dlatego warto wykorzystać tę okazję i wybrać się na zakupy. Masło ekstra marki „Mlekovita” (200 gramów) będzie można dostać za darmo. W jaki sposób? Wystarczy, że kupisz dwa opakowania, a trzecie dostaniesz gratis. Oznacza to, że przy mniejszej liczbie kupowanych sztuk niestety nie będziesz mógł skorzystać z tej promocji. Taka oferta obowiązuje tylko przez trzy dni – od 3 do 5 kwietnia, a więc należy się spieszyć.

Gdzie jeszcze można kupić tanie masło?

Tańsze masło można dostać też w innych popularnych supermarketach. Między innymi w Carrefourze masło polskie marki „Mlekovita” dostaniesz za 7 zł 99 gr, czyli 15 procent taniej niż normalnie (regularna cena to 9 zł 49 gr). Z kolei masło klarowane kupisz tam za 10 zł 99 gr – to cena 12 procent niższa niż normalnie. W Netto masło marki „Lumiko” kosztuje aktualnie 6 zł 29 gr zamiast 6 zł 99 gr. Warto również wybrać się do Selgrosa, ponieważ za masło ekstra marki „Mazurski Smak” trzeba zapłacić 4 zł 28 gr zamiast 4 zł 49 gr.

Choć pojedyncza promocja obniżająca cenę produktu o kilkadziesiąt groszy może wydawać się niewielką oszczędnością, to przy większych zakupach różnica staje się już zauważalna. Regularne korzystanie z takich okazji pozwala stopniowo zmniejszyć wydatki na codzienne potrzeby, co w dłuższej perspektywie może znacząco odciążyć nasz portfel. Szczególnie widoczne jest to przy zakupie większej ilości produktów lub droższych artykułów.

