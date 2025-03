Te produkty możesz jeść nawet lata po terminie! Dietetyk rozwiewa największy mit w kuchni

Dietetyk dr Hanna Stolińska chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania. Jeden z jej ostatnich materiałów różni się jednak od innych. Dotyczy bowiem kwestii związanych z niemarnowaniem jedzenia. Polacy wyrzucają do kosza mnóstwo różnych artykułów spożywczych. Można jednak tego uniknąć. Wiele produktów nadaje się do spożycia nawet po upływie terminu ważności. Zobacz, czy znasz je wszystkie.

Jakie produkty można jeść nawet po upływie terminu ważności?

Dr Hanna Stolińska jako pierwsze wymienia produkty suche i sypkie. W tej kategorii znajdują się między innymi ryż. Można go jeść nawet kilka lat po terminie, jeśli jest przechowywany w suchym miejscu. Podobnie rzecz ma się w przypadku kasz, makaronów czy płatków owsianych. Niezwykłą trwałością odznaczają się również takie produkty jak mąka, cukier czy sól. Są dobre nawet przez dekady, jeżeli przechowuje się je w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Do grupy „bezpiecznych” artykułów spożywczych należy również kawa i herbata (zwłaszcza sypana). Z czasem mogą stracić aromat, ale wciąż będą nadawały się do spożycia.

Dietetyk Hanna Stolińska wspomina w swoim materiale także o konserwach i owocach w puszkach. Mogą być dobre – jak zauważa ekspertka – nawet 5-10 lat po upływie terminu ważności, pod warunkiem że ich opakowania nie są wybrzuszone ani uszkodzone. Z kolei mleko skondensowane i pasteryzowane soki w kartonach zachowują świeżość przez kilka lat, jeżeli pozostają zamknięte. Na liście stworzonej przez specjalistkę znalazły się również:

twarde sery (parmezan, grana padano, cheddar) – można je jeść nawet miesiące po terminie, jeśli nie noszą oznak zepsucia

jajka – mogą dobre nawet do kilkunastu dni po upływie terminu ważności, pod warunkiem że były przechowywane w lodówce.

jogurty i kefiry – często zachowują świeżość nawet do siedmiu dni po upływie terminu ważności (o ile stały w lodówce),

chleb i bułki – z czasem wysychają, ale wciąż nadają się do spożycia,

masła i margaryny trzymane w lodówce – można je spożyć nawet do czterech tygodni po terminie.

Należy zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię – nie należy spożywać produktów, na których pojawiła się pleśń. Takie artykuły spożywcze (owoce, warzywa, pieczywo etc.) należy wyrzucić w całości. Trzeba pamiętać, że zarodniki pleśni rozprzestrzeniają się bardzo szybko, choć nie zawsze można je zauważyć gołym okiem.

Produkty, które nigdy nie tracą terminu ważności

Z powodzeniem można jeść przeterminowane czekolady i miody. Pierwsze z przywołanych produktów mogą zmienić swoją barwę (w wyniku utleniania i wytrącania się tłuszczu), ale wciąż nadają się do spożycia. Z kolei miód z biegiem czasu ulega skrystalizowaniu. Nie oznacza to jednak, że należy go wyrzucić. Produktem, który nigdy się nie psuje jest również ocet (z czasem zmienia się jednak jego smak).

