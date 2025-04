Zamiast chlebka bananowego robię coś lepszego. Ten błyskawiczny deser smakuje obłędnie

Przejrzałe banany najczęściej kończą jako składnik chlebka bananowego. To świetny sposób na ich wykorzystanie, ale po jakimś czasie wypiek ten może się nieco znudzić. Na szczęście istnieje znacznie ciekawszy sposób na ich zastosowanie – gofry bananowe. Są puszyste, delikatnie słodkie i idealnie nadają się na śniadanie lub deser.

Jak zrobić pyszne gofry bananowe? Prosty przepis

Gofry bananowe to pyszna alternatywa dla tradycyjnych gofrów. Są delikatnie słodkie dzięki dojrzałym bananom, co sprawia, że zazwyczaj nie wymagają już dodawania cukru lub wystarczy jego bardzo mała ilość (mniejsza niż w przypadku klasycznych gofrów).

Przepis: Gofry bananowe Ten deser jest przepyszny i banalnie łatwy do zrobienia Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 523 w każdej porcji Składniki 1 szklanka mleka 3,2 procent

pół szklanki wody gazowanej

2,5 szklanki mąki pszennej

1/4 szklanki cukru

1 łyżeczka cukru wanilinowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 jajka

2 dojrzałe banany

pół szklanki oleju Sposób przygotowania Przygotowanie pianyNajpierw ubijcie pianę z białek i cukru. Przygotowanie masyBanany zmiksujcie na gładką papkę, a następnie dodajcie go razem z mąką do przygotowanej piany. Dodajcie także jajka, wodę, mleko, cukier waniliowy, cukier biały i proszek do pieczenia. Całość mieszajcie do momentu, aż powstanie jednolita masa. Pieczenie gofrówNalejcie masę do gofrownicy i pieczcie przez około pięć minut.

Jak podawać gofry bananowe?

Gofry bananowe można podawać na wiele pysznych sposobów. Świetnie komponują się z jogurtem greckim i świeżymi owocami, takimi jak truskawki, borówki czy kiwi. Można je także polać syropem klonowym, miodem lub rozpuszczoną gorzką czekoladą, dzięki czemu będą jeszcze smaczniejsze. Miłośnicy chrupiących dodatków mogą posypać je orzechami, wiórkami kokosowymi lub granolą. Jeśli chcesz przyrządzić wersję bardziej sycącą, możesz dodać masło orzechowe lub słodki twarożek. Na wierzch warto ułożyć kilka plasterków bananów, dzięki czemu ten smakołyk będzie się prezentować naprawdę bardzo apetycznie.

Jak jeszcze wykorzystać dojrzałe banany?

Dojrzałe banany to świetny składnik wielu pysznych i zdrowych dań. Można z nich zrobić kremowe smoothie, blendując je z mlekiem (lub napojem roślinnym), masłem orzechowym i kakao – powstanie wtedy aksamitny koktajl czekoladowo-bananowy. Innym pomysłem jest przygotowanie domowych lodów bananowych – wystarczy zamrozić pokrojone banany i później zmiksować je na gładką masę razem z jogurtem. Dojrzałe banany świetnie sprawdzą się też jako naturalny słodzik do owsianki, placuszków czy naleśników. Jeżeli jesteś miłośnikiem kuchennych eksperymentów, to koniecznie przygotuj kawę z bananami, która świetnie doda energii.

