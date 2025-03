Dietetyk radzi: te zdrowe przekąski z Biedronki możesz jeść nawet na diecie

Przekąski dostępne w supermarketach kojarzą się głównie z niezdrową, wysokoprzetworzoną żywnością, której lepiej unikać. W asortymencie Biedronki znaleźć można jednak również wartościowe produkty spożywcze, które świetnie sprawdzą się w roli przegryzek. Nasycą, a jednocześnie ułatwią zrzucanie nadprogramowych kilogramów i zapobiegną przybieraniu na wadze. Ich listę w jednym z materiałów opublikowanych w sieci przedstawił dietetyk dr Michał Wrzosek. Sprawdź, co warto mieć w swojej kuchni.

Niskokaloryczne przekąski z Biedronki

Jako pierwsze dietetyk wymienia jabłka. Są tanie, smaczne i niskokaloryczne. (stugramowa porcja dostarcza około 50 kcal). Mają wysoki indeks sytości. Dostarczają sporych ilości błonnika pokarmowego, który usprawnia trawienie i hamuje uczucie głodu. Obfitują też w przeciwutleniacze. To związki, które spowalniają procesy starzenia, wzmacniają odporność, zwalczają wolne rodniki i stany zapalne. Zmniejszają też ryzyko rozwoju wielu niebezpiecznych schorzeń, w tym chorób serca, cukrzycy typu drugiego oraz nowotworów.

Na „liście” stworzonej przez eksperta znajdują się również banany. Powinny po nie sięgać zwłaszcza osoby aktywne fizycznie. Stanowią dobre źródło potasu. Odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Wspiera też pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi i chroni przed miażdżycą, udarem mózgu czy zawałem serca. Specjalista radzi, by podczas odchudzania sięgać również po borówki amerykańskie. Zawierają luteinę i zeaksantynę, naturalne barwniki ważne dla zdrowia oczu. Można je dodać do skyru i w kilka chwil stworzyć pyszny deser.

Michał Wrzosek na przekąskę poleca również jogurt naturalny Fruvita Pure wzbogacony o owoce i zboże. Ma krótki i prosty skład. Dostarcza też błonnika. Jedno opakowanie to tylko 145 kcal. Kolejnym wyborem może być na przykład batonik Vitanella Raw. To świetna opcja dla osób, które nie przepadają za świeżymi owocami.

Inne przekąski z Biedronki polecane przez dietetyka

Warto postawić na przykład na owsiankę proteinową Go Active. Wystarczy zalać ją gorącą wodą lub mlekiem, by przygotować wartościową przekąskę. Warto dodać do niej świeże owoce. W efekcie temu zwiększy swoją objętość i zahamuje uczucie głodu na dłużej. Kolejna przegryzka zaproponowana przez dietetyka to serek wiejski lekki Delikate i pomidorki koktajlowe. Taki „duet” dostarcza sporej ilości białka i błonnika. Dobrym wyborem będzie też hummus w połączeniu z gotowymi do zjedzenia marchewkami albo guacamole w „towarzystwie” wysokobiałkowej bułki. Zdrową i wartościową przekąskę stworzysz również dodając do naturalnego skyru świeże owoce i orzechy. Należy jednak pamiętać, by zachować umiar. Nawet zdrowe produkty spożywane w nadmiarze mogą zaszkodzić.

