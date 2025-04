Ta aromatyczna pasta do kanapek do moje odkrycie. Bosko smakuje, robię ją w 10 minut

Pasty kanapkowe to smaczne i kreatywne urozmaicenie codziennych kanapek. Zamiast klasycznego sera czy szynki, można sięgnąć po delikatną pastę jajeczną, aromatyczną pastę z tuńczyka czy popularny ostatnio w naszym kraju hummus. Dzięki różnorodnym składnikom, pasty nie tylko wzbogacają smak, ale też pozwalają na ciekawe eksperymenty kulinarne. To świetny sposób, by wprowadzić do jadłospisu więcej warzyw, przypraw i innych zdrowych dodatków.

Pyszna i aromatyczna pasta do kanapek

Najczęściej przygotowuje się pastę do kanapek z jajek lub ryb. Ja jednak od mojej dobrej przyjaciółki dostałam przepis na cudownie aromatyczną i naprawdę obłędnie smaczną pastę z użyciem suszonych pomidorów. Choć nie jestem fanką tego składnika, to w przygotowanym smarowidle do chleba smakował naprawdę świetnie.

Przepis: Pasta kanapkowa z suszonymi pomidorami Ta pasta to jedno z najsmaczniejszych smarowideł do chleba, jakie jadłam Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 125 w każdej porcji Składniki 100 gramów suszonych pomidorów

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka kaparów

200 gramów chudego białego sera

3 łyżki majonezu

szczypta pieprzu

pół pęczka świeżej bazylii

oliwa z oliwek Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw posiekajcie cebulę i czosnek, a następnie podsmażcie na 3 łyżkach oliwy z oliwek. Blendowanie składnikówPodsmażone składniki oraz kapary przełóżcie do kielicha blendera. Następnie dodajcie suszone pomidory, majonez oraz ser. Całość zmiksujcie na gładką pastę i doprawcie pieprzem oraz posiekaną bazylią.

Poza suszonymi pomidorami doskonałego smaku nadaje tej paście cebula, czosnek i kapary. Z kolei jest ona bardzo sycąca dzięki użyciu białego sera.

Dlaczego warto jeść suszone pomidory?

Suszone pomidory to nie tylko pyszny dodatek do wielu dań, ale też prawdziwa bomba wartości odżywczych. Są bogate w likopen – silny przeciwutleniacz, który wspiera ochronę komórek i może zmniejszać ryzyko chorób serca czy nowotworów. Zawierają również dużo błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie, oraz witaminy C, A i K, korzystnie wpływające na odporność i kondycję skóry. Dodatkowo są pełne antyoksydantów (przeciwutleniaczy), które chronią komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Dzięki skoncentrowanemu smakowi suszone pomidory świetnie wzbogacają sałatki, pasty, pizze czy kanapki. To smaczny i zdrowy sposób na dodanie intensywnego aromatu do codziennej diety. Jeśli nie wiecie jakie pomidory suszone wybrać – lepiej postawcie na pomidory suche zamiast tych zalanych olejem – są mniej kaloryczne, a także mniej przetworzone. Jeśli jednak chcecie sięgnąć po wygodniejszą opcję, czyli te ze słoiczka, których nie trzeba wcześniej moczyć – wybierzcie te zalane oliwą z oliwek.

