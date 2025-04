Zamiast żurku podam na Wielkanoc tę zupę. Świetnie smakuje i napędza metabolizm

Żurek to w wielu domach pozycja obowiązkowa wielkanocnego menu. Dla tych, którzy zbytnio za nim nie przepadają albo lubią eksperymentować w kuchni i wychodzić poza utarte schematy mam jednak inną propozycję. Sama mam zamiar zaserwować ją moim gościom i jestem przekonana, że im zasmakuje. Jej sekretem, a zarazem głównym bohaterem jest znany, choć niedoceniany, produkt, nazywany często „słowiańskim żeń-szeniem”.

Co podać na Wielkanoc zamiast żurku?

Dobrym zamiennikiem klasycznego żurku może być krem chrzanowy. To prosta, tania, a zarazem łatwa w przygotowaniu zupa. Jej „bazą” jest wywar warzywny, a głównym składnikiem chrzan. Najlepiej wykorzystać świeżo tarty korzeń, jeśli jednak chcesz zaoszczędzić trochę czasu podczas świątecznej krzątaniny, możesz śmiało sięgnąć po gotowy produkt ze słoika, dostępny w sklepach spożywczych i supermarketach. Uważaj jednak na to, co wkładasz do zakupowego koszyka. Wybieraj produkty z krótkim, prostym składem bez dodatku cukru, mleka w proszku, konserwantów, barwników czy wzmacniaczy smaku.

Przepis: Krem chrzanowy Ta prosta zupa z powodzeniem może zastąpić żurek na wielkanocnym stole. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 192 w każdej porcji Składniki 250 ml śmietany 22%

100 g tartego chrzanu

pęczek włoszczyzny

4 ziemniaki

2-3 sztuki ziela angielskiego

2 liście laurowe

1 litr wody

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie warzywUmyj, obierz i pokrój warzywa na mniejsze cząstki. Włóż je do garnka i zalej wodą. Dorzuć ziele angielskie i liście laurowe. Gotuj warzywa do miękkości, a potem wyjmij dodane wcześniej przyprawy. Łączenie składnikówZblenduj całość. Dodaj śmietanę i chrzan. Ponownie zmiksuj wszystkie składniki. Dopraw zupę wedle uznania. Możesz też dodać do niej odrobinę cukru. Podawanie zupyPodawaj zupę z ulubionymi dodatkami. Możesz też posypać ją odrobiną tartego chrzanu.

Rada: Zupę możesz podać z jajkiem gotowanym na twardo, białą kiełbasą lub grzankami. Warto dodać do niej również zielony „akcent”, na przykład posiekaną natkę pietruszki.

Wskazówka: Ilość chrzanu w zupie dostosuj do swoich indywidualnych preferencji. Pamiętaj, że poszczególne produkty mogą różnić się między sobą, jeśli chodzi o stopień ostrości.

Jak zupa chrzanowa wspomaga trawienie?

Za „magiczne” właściwości tej zupy odpowiada chrzan. W jego składzie znajduje się błonnik. To właśnie on wspomaga utratę nadprogramowych kilogramów. Mechanizm jego działania jest prosty. Wiąże wodę w żołądku, dzięki czemu zwiększa swoją objętość i przedłuża uczucie sytości po posiłku. W efekcie ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii i zmniejsza ryzyko podjadania. Jednocześnie pobudza jelita do pracy i usprawnia przemianę materii oraz oczyszczanie organizmu z toksyn.

Za „podkręcanie” metabolizmu odpowiada nie tylko błonnik pokarmowy, ale również zawarta w chrzanie synigryna. Związek ten wpływa pozytywnie nie tylko na trawienie. Ma też wiele innych cennych właściwości. Działa bakteriobójczo oraz odkażająco. Wspomaga organizm w walce z infekcjami. Wzmacnia odporność i rozgrzewa. Zapobiega też dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład zaparcia czy wzdęcia.

Czytaj też:

Polacy ignorują ten ser. To poważny błąd, bo ma przewagę nad twarogiem. Masz go w lodówce?Czytaj też:

Nie robię drugiego dania, odkąd odkryłam tę zupę. Mąż prosi o nią co tydzień