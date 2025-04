Nie robię drugiego dania, odkąd odkryłam tę zupę. Mąż prosi o nią co tydzień

Polska kuchnia jest niezwykle smaczna i urozmaicona – od tradycyjnych pierogów (które są wręcz „kulinarną wizytówką” naszego kraju), przez sycące zupy, aż po pachnące ciasta. Jednak czasem warto sięgnąć po inspiracje z innych tradycji kulinarnych. Otwierając się na nowe smaki, możemy nie tylko urozmaicić codzienne gotowanie, ale też odkrywać ciekawe połączenia i eksperymentować w kuchni. Ja ostatnio zachwyciłam się smakiem zupy meksykańskiej. U mnie w domu każdy się nią zajadał.

Pyszna i sycąca zupa zamiast drugiego dania

Zupa meksykańska to świetny pomysł na obiad – jest aromatyczna, rozgrzewająca i pełna wartościowych składników, takich jak warzywa, fasola, kukurydza czy mięso. Co więcej, doskonale syci i z powodzeniem może zastąpić również drugie danie. Oznacza to więc mniej pracy i dużą oszczędność czasu. Ta zupa jest dość łatwa w przygotowaniu, a do tego z pewnością przypadnie do gustu zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Przepis: Zupa meksykańska Ta zupa jest pyszna, a do tego wspaniale sycąca i prosta w przygotowaniu Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Meksykańska Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 295 w każdej porcji Składniki 2 łyżki oliwy

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 i 1/4 litra gorącego bulionu lub rosołu

1 puszka krojonych pomidorów bez skórki

1 puszka czerwonej fasoli

1 puszka kukurydzy

350 g mielonego mięsa

1 łyżeczka słodkiej mielonej papryki

1 średnia marchewka

1 łyżeczka suszonego oregano

pół łyżeczki kminu rzymskiego Sposób przygotowania Przygotowanie cebuli i czosnkuNajpierw w szerokim garnku na jednej łyżce oliwy zeszklijcie cebulkę pokrojoną w kostkę. Po chwili dodajcie do niej starte ząbki czosnku. Podsmażanie mięsaDo cebuli i czosnku dodajcie łyżkę oliwy i mięso mielone. Podsmażajcie je, mieszając co jakiś czas. Później wsypcie przyprawy i dokładnie wymieszajcie całość. Po chwili dodajcie pokrojoną w plasterki marchewkę, a także szklankę gorącego bulionu. Całość duście pod przykryciem przez około 20 minut. Dodanie pozostałych składnikówDodajcie pomidory z puszki, całość doprawcie solą, pieprzem i szczyptą cukru. Później wymieszajcie i gotujcie bez przykrycia przez około 5 minut. Dodajcie resztę gorącego bulionu i odcedzoną kukurydzę oraz fasolę z puszki. Całość gotujcie na małym ogniu przez około 25 minut.

Taką zupę meksykańską można podawać na wiele sposobów. Doskonale smakuje na przykład z grzankami. Można posypać ją też startym żółtym serem lub plasterkami mozzarelli. Dobrym pomysłem jest także przyozdobienie jej kleksem kwaśnej śmietany. Odrobina świeżej kolendry lub natki pietruszki doda jej świeżości i aromatu

Zupa meksykańska to bardzo pożywne danie

Zupa meksykańska to nie tylko pyszne, ale i zdrowe danie. Dzięki cebuli i czosnkowi, które są znane ze swoich właściwości antybakteryjnych i wzmacniających odporność, zupa zyskuje dodatkowe korzyści zdrowotne. Fasola, która jest jednym z ważniejszych składników tego dania, dostarcza białka roślinnego, błonnika pokarmowego, wspomagając trawienie i regulując poziom cukru we krwi. Wszystkie te składniki sprawiają, że zupa meksykańska nie tylko syci, ale również wspiera nasze zdrowie, dostarczając organizmowi niezbędnych składników odżywczych.

