Polacy ignorują ten ser. To poważny błąd, bo ma przewagę nad twarogiem. Masz go w lodówce?

Polacy lubią sery. Najczęściej sięgają po swojski twaróg. Zapominają, że na sklepowych półkach znaleźć można również inny cenny przysmak. Tymczasem ma on nad klasycznym nabiałem jedną bardzo istotną przewagę. Sprawdź, dlaczego warto włączyć go do diety.

Kulinarną „perełką” często pomijaną przez Polaków jest ser halloumi. To przysmak rodem z Cypru wytwarzany na bazie mleka koziego i owczego (niekiedy również krowiego). Tę mieszankę wzbogaca się o podpuszczkę i podgrzewa do temperatury 33 stopnie Celsjusza. W wyniku tego procesu powstaje skrzep, który się odcedza, a potem posypuje solą i pokruszonymi liśćmi mięty. Tak przygotowany skrzep formuje się, kroi na kawałki i przetrzymuje się w osolonej serwatce. Jakie właściwości ma ser halloumi? Ser halloumi zawiera wiele cennych mikroelementów. Znajdziemy w nim między innymi magnez, potas, fosfor i witaminę A. Jest też bogatym źródłem wapnia. Jedna porcja o wadze 80 gramów dostarcza aż 1112 mg tego pierwiastka, co stanowi ponad 100 procent dziennego średniego zapotrzebowania osoby dorosłej po 50 roku życia. Warto podkreślić, iż wskazany związek odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu kostnego. Odpowiada za mocne kości i zęby. Bierze też udział w procesie krzepnięcia krwi. Wspiera pracę mięśni i układu nerwowego. Ponadto reguluje wydzielanie niektórych hormonów. Ser halloumi dostarcza również organizmowi sporych ilości białka. Ten makroskładnik ułatwia regenerację tkanek i mięśni. Wpływa też pozytywnie na pracę układu trawiennego. Usprawnia przemianę materii i zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. W efekcie zapobiega podjadaniu między posiłkami i przyjmowaniu dużej liczby kalorii. To z kolei pośrednio ułatwia utrzymanie szczupłej sylwetki i prawidłowej masy ciała. Jak jeść ser halloumi? Ser halloumi przede wszystkim należy jeść z umiarem. Trzeba pamiętać, że w jego składzie znajdziemy też sporo sodu i tłuszczu, które spożywane w zbyt dużych ilościach mogą zaszkodzić zdrowiu i sprzyjać przybieraniu na wadze. Cypryjski przysmak to świetny dodatek do różnego rodzaju sałatek i kanapek. Doskonale smakuje również w wersji „na ciepło”. Nadaje się zarówno do pieczenia i grillowania. Czytaj też:

Test Bosackiej zaskakuje. Ten chrzan wygrał. Sprawdź, czy masz go w lodówceCzytaj też:

Myślisz, że są zdrowe? Te jogurty zawierają cukier i związki z chemii przemysłowej