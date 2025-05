Polacy źle robią carbonarę. Włosi łapią się za głowę. Też popełniasz ten błąd?

W Polsce kuchnia włoska cieszy się dużą popularnością – wiele osób docenia jej prostotę, aromatyczne składniki i bogactwo smaków. Jedną z ulubionych potraw Polaków jest makaron carbonara, który często jemy w typowo włoskich restauracjach, ale też przygotowujemy samodzielnie w domu. Ta klasyczna włoska potrawa zdobyła serca wielu smakoszy na całym świecie. Podczas jej robienia trzeba się jednak wystrzegać jednego, dość popularnego błędu.

Błąd podczas robienia makaronu carbonara

Okazuje się jednak, że w naszym kraju często tę potrawę robimy źle. W Polsce wiele osób popełnia poważny błąd podczas przygotowywania makaronu carbonara, dodając do niego śmietanę. Choć taka wersja jest popularna, nie ma nic wspólnego z oryginalnym włoskim przepisem. Tradycyjna carbonara opiera się wyłącznie na jajkach, twardym serze (najczęściej pecorino romano), specjale kuchni włoskiej – guanciale i świeżo mielonym pieprzu. Dodatek śmietany zmienia smak i konsystencję dania, odbierając mu charakterystyczną kremowość uzyskiwaną wyłącznie dzięki połączeniu jajek z serem i tłuszczem z mięsa.

Przepis: Prawdziwe spaghetti carbonara Spaghetti carbonara z tego przepisu smakuje o niebo lepiej niż to z restauracji Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 627 w każdej porcji Składniki 500 g makaronu spaghetti

200 g guanciale lub wędzonego boczku

100 g startego sera pecorino romano

2 żółtka

1 całe jajko

świeżo mielony czarny pieprz

sól do gotowania makaronu opcjonalnie: drobno posiekana pietruszka do dekoracj Sposób przygotowania Przygotowanie guancialePokrój guanciale na drobne kawałki i umieść je na zimnej, suchej patelni. Smaż na małym ogniu, aż tłuszcz się wytopi, a mięso stanie się chrupiące. Uważaj, aby nie przypalić skwarek Gotowanie makaronuW dużym garnku zagotuj wodę z solą. Wrzuć makaron i gotuj al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przygotowanie sosuW misce wymieszaj żółtka, całe jajko, starty ser i świeżo mielony pieprz, aż powstanie gładka masa Łączenie składnikówOdcedź makaron, zachowując odrobinę wody z gotowania. Dodaj makaron do patelni z wytopionym tłuszczem z guanciale i wymieszaj, aby makaron wchłonął tłuszcz. Następnie zdejmij patelnię z ognia i odczekaj chwilę, aby temperatura spadła. Dodaj przygotowaną mieszankę jajeczną i energicznie mieszaj, aż powstanie kremowy sos. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dodaj odrobinę zachowanej wody z gotowania makaronu. Podanie makaronu carbonaraNa talerzach posyp danie dodatkowym startym serem i świeżo mielonym pieprzem. Opcjonalnie udekoruj posiekaną pietruszką.

O czym pamiętać, robiąc carbonarę?

Podstawowym składnikiem tego dania jest oczywiście makaron ugotowany al dente. Całość powinna być prosta, ale przygotowana z dużą dbałością o jakość składników. Jak już wiadomo – do tego dania nie wykorzystuje się śmietany. Oryginalny sos powstaje z samych jajek, startego sera oraz tłuszczu wytopionego z guanciale – jest to suszone podgardle wieprzowe (jest to specjał popularny we Włoszech). W Polsce to mięso jest jednak trudniej dostępne, a więc można użyć też po prostu wędzonego boczku (pamiętaj, by był dobrej jakości). Jeśli chodzi o ser to Włosi używają pecorino romano abo parmigiano reggiano (potocznie zwanego parmezanem). Żeby osiągnąć idealnie kremową konsystencję, ważne jest, żeby jajka dodać dopiero w momencie, gdy makaron został ściągnięty z ognia i delikatnie schłodzony.

