Nie zgadniesz, z czego robię te kotlety. Są lepsze niż mielone i znikają w kilka minut

Kotlety są jednym z najchętniej wybieranych dań obiadowych. Ich największą zaletą jest to, że dają kucharzowi szerokie pole do popisu. Można je przygotować nie tylko z mięsa, ale też wielu innych składników, na przykład ryb czy nasion roślin strączkowych. Tym razem postawiłam na zupełnie inny mniej oczywisty produkt. Połączyłam go z żółtym serem, zieleniną i paroma warzywami. Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Musisz poznać ten przepis.

Jak zrobić sycące kotlety bez mięsa?

Bazą tych kotletów bez mięsa jest makaron. Dobrze sprawdzą się na przykład świderki czy rurki. Lepiej zrezygnować z użycia makaronu ryżowego. Jest drobny, przez co trudniej formować z niego kotlety. Pamiętaj, by wcześniej ugotować kluski w lekko osolonej wodzie do miękkości, a następnie odcedzić i przelać zimną wodą.

Przepis: Kotlety makaronowe To sycące i pyszne danie, idealne na obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 258 w każdej porcji Składniki 250 g suchego makaronu

60 g żółtego sera

2 jajka

1 cebula

pęczek natki pietruszki

2 łyżki bułki tartej

sól

pieprz Dodatkowo: bułka tarta do obtoczenia kotletów

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj makaron do miękkości. Obierz i pokrój drobno cebulę. Umyj i posiekaj natkę pietruszki. Zetrzyj ser na tarce o średnich oczkach. Robienie masy na kotletyUgotowany makaron odcedź i pozostaw do ostygnięcia. Podsmaż lekko cebulę. Do przestudzonego makaronu dodaj odsączoną z nadmiaru tłuszczu cebulę, jajka, żółty ser i bułkę tartą. To też dobry moment, by dorzucić do masy inne składniki, jeśli ich używasz. Dopraw całość wedle uznania i wymieszaj. Masa powinna być lekko klejąca. Formowanie kotletówZ masy odrywaj kulki i formuj z nich kotlety. Każdy obtocz w bułce tartej. Smażenie kotletówSmaż kotlety na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Powinny mieć złocisty kolor.

Jak urozmaicić kotlety makaronowe?

Kotlety makaronowe to bardzo „wdzięczne” danie, które da się urozmaicić na wiele różnych sposobów. Nie trzeba trzymać się ściśle żadnego konkretnego przepisu. Wystarczy wybrać ulubione składniki i dorzucić je do masy. Strzałem w dziesiątkę będzie na przykład posiekana szynka, kiełbasa lub kawałki boczku. Dzięki nim kotlety zyskają na wilgotności. Świetnie sprawdzą się też rozmaite warzywa, na przykład cukinia, marchewka, pietruszka, papryka etc. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich preferencji oraz tego, co akurat masz w danym momencie pod ręką. Te przysmaki doskonale wpisują się w ideę „zero waste” (niemarnowania żywności). Do ich przygotowania możesz śmiało wykorzystać resztki zalegające w lodówce, które zostały ci, chociażby z wczorajszego obiadu (pozostałości smażonego lub gotowanego kurczaka, wędlin, serów etc.).

Z czym podać kotlety z makaronu?

Kotlety z makaronu same w sobie są dość sycące. Dlatego nie wymagają zbyt wielu dodatków. Wystarczy prosta sałatka na bazie sezonowych warzywnych. Idealnym dopełnieniem całego dania będzie też sos. Świetnie sprawdzi się między innymi wariant jogurtowy, koperkowy, czosnkowy, grzybowy, pomidorowy czy jogurtowo-ziołowy. Opcji jest mnóstwo.

