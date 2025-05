Nie chce mi się lepić pierogów, robię te kluski. Smakują jak ruskie, ale robi się je ekspresowo

Pierogi ruskie to prawdziwy klasyk polskiej kuchni, uwielbiany przez miliony. Składają się z prostych składników – ziemniaków, twarogu i cebuli – ale mimo swojej prostoty zachwycają smakiem. Są niedrogie w przygotowaniu, a jednocześnie bardzo sycące, dzięki czemu od lat goszczą na stołach zarówno w domach, jak i w barach mlecznych. To jedno z dań, które kojarzy się z prawdziwym domowym posiłkiem i jest idealną propozycją na „budżetowy obiad” dla całej rodziny.

Zrób to zamiast pierogów ruskich

Wiele osób do przygotowywania pierogów ruskich może zniechęcać ich żmudne lepienie i nadziewanie farszem. Okazuje się, że jest danie, które można przygotować znacznie szybciej, a smakuje tak samo dobrze.

Przepis: Kluski ruskie Te kluski to moje odkrycie. Są pyszne i dużo szybsze niż pierogi Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 420 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

250 g twarogu

1 mała cebula

1 jajko

1 łyżka mąki ziemniaczanej

3-4 łyżki mąki pszennej

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie warzywZiemniaki obierz, ugotuj w osolonej wodzie i odcedź. Pozwól im wystygnąć, a następnie dokładnie je utłucz, aby nie było grudek. Możesz również przepuścić je przez praskę. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na odrobinie masła lub oleju, aż stanie się miękka i złocista. Mieszanie składnikówW misce wymieszaj utłuczone ziemniaki, twaróg, podsmażoną cebulę, jajko, mąkę ziemniaczaną oraz mąkę pszenną (dodawaj ją stopniowo, aż ciasto będzie elastyczne, ale nie klejące). Dopraw solą i pieprzem do smaku. Formowanie kluskówZ powstałego ciasta formuj kulki wielkości orzecha włoskiego, a następnie lekko je spłaszcz, tworząc małe kluski. GotowanieW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzuć kluski do wrzątku i gotuj je aż wypłyną na powierzchnię. Wyjmuj je łyżką cedzakową.

Jak zrobić kluski ruskie? Najważniejsze rady

Do przygotowania tej potrawy użyjcie twarogu w kostce – najlepiej wybierzcie tłusty. Nie powinien on być jednak śmietankowy, ponieważ jest zbyt mokry i nie sprawdzi się dobrze do tego dania (kluski nie będą miały wtedy odpowiedniej konsystencji). Ziemniaki wybierzcie mączyste, czyli najlepiej typ C. Z kolei odpowiednia mąka to mąka pszenna typ 550 i dodajcie jej tylko tyle, by ciasto się nie lepiło (to zależy między innymi od tego, jakiego twarogu i ziemniaków użyjecie). Użyjcie też odrobiny mąki ziemniaczanej. Pamiętajcie o przyprawach, czyli pieprzu i soli (są one bardzo ważne zarówno w pierogach, jak i kluskach ruskich, ponieważ dzięki nim nabierają wyrazistego smaku).

Kluski ruskie, podobnie jak pierogi ruskie, doskonale smakują z dodatkiem smażonej cebulki, która podkreśla smak użytego twarogu i ziemniaków. Można je również podać z odrobiną masła lub skwarkami z boczku, co nadaje daniu bardziej wyrazisty charakter. To jednak nie koniec pomysłów, ponieważ świetnie sprawdzi się też kwaśna śmietana. Jeśli jesteś miłośnikiem tego typu smaków, to koniecznie spróbuj zrobić też kotlety ruskie, które smakują naprawdę wyśmienicie.

Czytaj też:

Zrób tak, jak moja babcia. Jeden prosty trik i pierogi rozpływają się w ustachCzytaj też:

Moja babcia zawsze powtarzała: tej mąki nie dodawaj do naleśników. Wyjdą twarde i nie do zjedzenia