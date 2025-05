Kultowa zupa ogórkowa może cię zaskoczyć. Ten jeden składnik zmienia wszystko

Każdy ma swój przepis na ogórkową. Ten jest wyjątkowo prosty, bo obejmuje tylko cztery składniki, a zupa zachwyca bogactwem smaku i aromatu. Jej niewątpliwym atutem jest również jedwabiście kremowa konsystencja. A wszystko to zasługa jednego nietuzinkowego dodatku. Znają go niemal wszyscy, ale mało kto decyduje się na to, by wzbogacić nim recepturę na kultowe „pierwsze danie” z kiszonymi ogórkami w roli głównej.

Nietypowy dodatek do zupy ogórkowej

Dodatkiem, który nadaje mojej zupie kremową konsystencję, jest serek topiony. Należy dorzucić go pod sam koniec gotowania. Już niewielka ilość wystarczy, by osiągnąć pożądany efekt. Pamiętaj jednak, by sięgać po produkty wysokiej jakości. Zanim włożysz do koszyka serek topiony, sprawdź jego etykietę i tabelę wartości odżywczych. Unikaj artykułów z konserwantami, zagęstnikami, wzmacniaczami smaku itp. Dodatki te mogą zaszkodzić zdrowiu, zwłaszcza gdy są często włączane do jadłospisu.

Podstawą tej zupy ogórkowej jest bulion mięsno-warzywny. Możesz jednak równie dobrze sięgnąć po wariant przygotowany na bazie samych jarzyn. Jeśli obawiasz się, że ziemniaki w zupie staną się twarde i trudniej je będzie później zmiksować, ugotuj warzywa osobno.

Przepis: Zupa ogórkowa z twistem Syci na długo i zaskakuje smakiem. To świetna propozycja na obiad dla całej rodziny. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 126 w każdej porcji Składniki 1 litr bulionu mięsno-warzywnego

3-4 ziemniaki średniej wielkości

5 dużych ogórków kiszonych razem z wodą (około 125 ml)

100 g naturalnego serka topionego

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierzcie ziemniaki i pokrójcie je na mniejsze kawałki, najlepiej w kostkę. Zetrzyjcie ogórki na tarce o grubych oczkach. Robienie zupyDoprowadźcie bulion do wrzenia. Następnie dorzućcie do niego pokrojone ziemniaki. Gotujcie je do miękkości. Gdy będą już miękkie, dodajcie do wywaru starte ogórki razem z wodą. Gotujcie całość jeszcze około 5 minut, a potem zblendujcie na gładką masę. Wykańczanie zupyDo odrębnego naczynia wrzućcie serek wiejski. Zalejcie go kilkoma łyżkami zupy i rozróbcie całość, tak, by powstał kremowy płyn o jednolitej konsystencji. Następnie wlejcie go ostrożnie i powoli do zupy. Wymieszajcie ją i gotujcie jeszcze przez około 10 minut na niewielkim „ogniu”. Podawanie zupyGotową zupę przelejcie do miseczek lub kubków, Doprawcie ją solą i pieprzem wedle uznania. Możecie też użyć innych przypraw. (na przykład odrobiny ostrej papryki).

Z czym podać kremową zupę ogórkową?

Kremowa zupa ogórkowa doskonale komponuje się z wieloma różnymi dodatkami. Możesz podać ją na przykład posiekanym koperkiem, listkiem mięty, kolendrą lub natką pietruszki. Zielenina sprawi, że danie zyska nutę świeżości i jeszcze więcej aromatu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by sięgnąć po grzanki albo jajka ugotowane na twardo. Ten przysmak warto zaserwować też w towarzystwie placków ziemniaczanych. Razem stworzą niezwykle sycący „duet”, który zaskoczy nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa.

Czytaj też:

Dietetyk: połącz serek wiejski z tymi dodatkami. Twoje serce i mózg ci podziękująCzytaj też:

Zaskoczy cię, co poleca dietetyk z Biedronki. Te zdrowe przekąski kosztują grosze i smakują obłędnie