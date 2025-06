Okrasa robi pomidorową inaczej niż wszyscy. Sprawdź, co ją wyróżnia, bo smakuje obłędnie

Karol Okrasa to znany i ceniony kucharz. Prowadzi programy telewizyjne, które cieszą się sporą popularnością wśród widzów. Publikuje też w sieci. Od lat „łamie” przepisy na znane i lubiane potrawy polskiej kuchni. Pokazuje, że tradycja i nowoczesność nie muszą się wzajemnie wykluczać. Można je z powodzeniem łączyć, dając początek czemuś wyjątkowemu, co pozwala odkryć „oklepane” dania na nowo i ponownie się w nich zakochać. Jednym z przysmaków, który Karol Okrasa wziął na swój kulinarny warsztat, jest osławiona zupa pomidorowa, ulubione „pierwsze danie” sporej części Polaków. Zobacz, jak w prosty i stosunkowo szybki sposób można nadać jej zupełnie nowy sznyt i sprawić, by smakowała jeszcze lepiej. Aż trudno uwierzyć, że to takie proste.

Sekret zupy pomidorowej Karola Okrasy

Karol Okrasa robi jedną banalnie prostą rzecz, zanim zacznie gotować pomidorową. Kroi wszystkie warzywa, umieszcza je w żaroodpornym naczyniu, a następnie polewa miodem i oliwą. Na koniec piecze składniki w 220 stopniach Celsjusza przez około 20-30 minut. Ten prosty zabieg sprawia, że finalnie zupa zyskuje intensywniejszy smak i bogatszy aromat bez konieczności sięgania po sklepowe kostki rosołowe czy mieszanki przypraw. Kwasowość pomidorów zostaje naturalnie zbalansowana, a danie zyskuje odrobinę słodyczy.

Smak zupy „podbija” również inny ciekawy trik, który stosuje Karol Okrasa – skrapianie pomidorowej oliwą. Ten patent ma jeszcze jedną niezwykle ważną zaletę. Zwiększa przyswajalność zawartego w pomidorach likopenu. Ten silny przeciwutleniacz zwalcza nadmiar wolnych rodników, zmniejsza stany zapalne tkanek i chroni organizm przed stresem oksydacyjnym. Przeprowadzone badania dowodzą, że może on odegrać istotną rolę w profilaktyce oraz leczeniu chorób nowotworowych.

Przepis: Zupa pomidorowa Karola Okrasy Świetnie smakuje i nie wymaga wiele pracy. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 2 l bulionu warzywnego

1 kg pomidorów malinowych

1 marchew

1 por

pół cebuli

5 g świeżej bazylii

1 łyżka miodu

3 łyżki oliwa z oliwek

25 ml soku z cytryny

1 łyżeczka soli

1 ząbek czosnku Sposób przygotowania Szykowanie warzywUmyj warzywa. Pokrój pomidory na ćwiartki. Nie usuwaj z nich skórki. Obierz marchew, cebulę i czosnek. Marchewkę pokrój na plastry. Podobnie jak czosnek. Podziel cebulę na cząstki. Grubo posiekaj białą część pora. Wszystkie te składniki umieść w naczyniu żaroodpornym. Polej je oliwą i miodem. Piecz około 20-30 minut w temperaturze 220 stopni Celsjusza Gotowanie zupyUpieczone warzywa (razem z wydzielonym sokiem) połącz w garnku z połową bulionu warzywnego, bazylią i solą. Zagotuj całość i zblenduj składniki na gładką, lekko kremową zupę. Gdy będzie zbyt gęsta, dolej więcej bulionu. Ponownie zagotuj i dopraw do smaku solą oraz sokiem wyciśniętym z cytryny. Podawanie zupyZupę podawaj z porcją makaronu i listkami bazylii. Skrop ją z wierzchu odrobiną oliwy z oliwek.

Z czym podawać zupę pomidorową Karola Okrasy?

Karol Okrasa radzi, by podawać zupę z domowym makaronem i bazylią i odrobiną oliwy z oliwek. Możesz jednak sięgnąć też po inne składniki, na przykład ryż, pieczywo, grzanki, natkę pietruszki, śmietanę czy kolendrę. Dobrze sprawdzi się też starty żółty ser. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji smakowych.

Czytaj też:

Zrobiłam kotlety mielone z przepisu Magdy Gessler. Jeden składnik sprawił, że wszyscy prosili o dokładkęCzytaj też:

Dodaj tę jedną przyprawę do kawy. Metabolizm ruszy z kopyta, a smak cię zaskoczy