Ten deser na Boże Ciało chwalą wszyscy. Zrobisz go w 10 minut, ale jeden szczegół może cię zaskoczyć

Boże Ciało to ważne święto katolickie, które w Polsce jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia wielu z nas uczestniczy w uroczystych mszach i procesjach, a potem spotyka się z rodziną przy wspólnym obiedzie. To doskonała okazja, by spędzić czas z bliskimi w spokojnej, świątecznej atmosferze. Warto wtedy przygotować także pyszny deser, którym można będzie się raczyć po odświętnym posiłku. Co ważne – jego przyrządzenie wcale nie jest skomplikowane czy pracochłonne.

Jak zrobić prosty deser z mango? Przepis

Prostym i szybkim w przygotowaniu deserem jest pudding z nasionami chia i mango. Wystarczy zaledwie kilka składników i odrobina cierpliwości, by cieszyć się pysznym (i co ważne też zdrowym) przysmakiem. Co więcej, deser ten nie tylko świetnie smakuje, ale też doskonale się prezentuje. Musisz jednak pamiętać o tym, by zacząć przygotowywać go już dzień wcześniej – chodzi o zalanie nasion chia mlekiem, by napęczniały. Cała reszta zajmie ci już później dosłownie kilka minut.

Przepis: Deser z mango Ten deser to hit wśród moich bliskich, smakuje naprawdę doskonale. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 202 w każdej porcji Składniki 350 mleka

3 łyżki nasion chia

1 mango

2 łyżki migdałów w płatkach Sposób przygotowania Przygotowanie nasion chiaDzień przed podaniem (najlepiej zrób to wieczorem) podgrzej 300 ml mleka, a następnie dodaj do niego nasiona chia. Całość wymieszaj, przelej do miseczki i włóż do lodówki, by napęczniały. Robienie deseruGdy nasiona chia napęcznieją, pokrój mango w kostkę, umieść w blenderze, a następnie dodaj 50 ml mleka, całość zblenduj na gładką masę. Na dno szklanki nałóż napęczniałe nasiona chia, a następnie masę z mango. Całość udekoruj listkami mięty i migdałami, podawaj schłodzone.

Dlaczego warto jeść nasiona chia?

Nasiona chia to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych, dlatego warto włączyć je na stałe do swojej codziennej diety. Są bogate w błonnik pokarmowy, który wspiera trawienie i daje uczucie sytości na długo, a to z kolei pomaga między innymi przy odchudzaniu. Nasiona chia zawierają też cenne kwasy tłuszczowe omega-3, wspierające pracę serca i mózgu. Dodatkowo są źródłem białka, wapnia, magnezu i przeciwutleniaczy. Dzięki swojej neutralnej smakowo formule, chia można dodawać do wielu potraw – od koktajli, przez jogurty, aż po właśnie pyszne desery.

Pomysły na inne szybkie desery

Inna propozycja takiego błyskawicznego i bardzo prostego deseru to kuleczki z daktyli, orzechów i wiórków kokosowych, które można przygotować w kilka minut, a smakują wyśmienicie. Dla fanów owoców idealnym rozwiązaniem będzie sałatka owocowa z kawałkami banana, jabłka, kiwi i odrobiną soku z limonki. Możesz też zrobić szybkie ciasteczka owsiane – wystarczy wymieszać płatki owsiane z masłem, cukrem, jajkiem, dodać kawałki czekolady i piec przez 10-15 minut. Można zrobić też ekspresową karpatkę – zamiast piec klasyczny spód i wierzch, śmiało możesz zamiast tego wykorzystać groszek ptysiowy. Podobnie można postąpić w przypadku innych ciast, używając na przykład gotowych herbatników. Koniecznie spróbuj przyrządzić też błyskawiczne lody z blendera– będą idealne na cieplejsze dni.

