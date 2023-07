Błyskawiczne lody z blendera. Przygotujecie je w kilka minut

Lody, czyli najbardziej oczywisty letni deser, możecie przygotować dosłownie w ciągu kilku minut. Receptura jest banalnie prosta – wystarczy, że użyjecie do tego blendera, który większość z was ma w swoim domu. Pyszne, domowe lody to idealny pomysł na ochłodę w upalne dni. Można je kupić w sklepie lub lodziarni, jednak te zrobione w domu też będą smakować naprawdę doskonale. Opcji jest dużo – możecie przygotować domowe lody truskawkowe, proste lody czekoladowe bez maszynki. Do bardziej oryginalnych opcji należą lody owsiane lub lody twarogowe. Ich zrobienie zajmuje jednak nieco więcej czasu. Jeśli macie ochotę na ekspresowe lody – koniecznie wykorzystajcie do tego blender.

Ekspresowe owocowe lody z blendera

Takie błyskawiczne lody z blendera przygotujecie dosłownie w ciągu kilku minut. Co więcej – nie będziecie do tego potrzebować wielu składników. Zrobicie je na bazie jogurtu greckiego i zamrożonych owoców. Zamiast jogurtu greckiego możecie użyć też mleka lub śmietanki. Wystarczy, że zmiksujecie te składniki. Później możecie jeszcze dosłodzić lody wedle uznania, na przykład cukrem pudrem, ksylitolem lub miodem. Bardzo istotne jest jednak, żeby blender był dość mocny – musi sobie poradzić z rozdrobnieniem zamrożonych owoców.

Ta metoda jest bardzo prosta i da sobie z nią radę każdy, w przeciwieństwie do korzystania ze znacznie bardziej skomplikowanych receptur. Tak przygotowane lody należy jeszcze schłodzić. Całość przelejcie do pojemnika i wstawcie do zamrażalnika na około 5-7 godzin. Jeśli chcecie uzyskać kremową konsystencję bez kryształków lodu – w początkowej fazie zamarzania należy mieszać całość co około pół godziny.

Jak zrobić lody śmietankowe z blendera?

W tym przypadku będziecie potrzebować tylko trzech składników – jajek, śmietanki i czegoś, co osłodzi lody – cukru, ksylitolu, miodu lub syropu klonowego. Ten podstawowy przepis możecie wzbogacić też o masło, mleko. Jeśli zdecydujecie się użyć śmietanki do swoich lodów z blendera, musicie pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim ważne jest, by śmietanka zawierała minimum 30 procent tłuszczu i była słodka. Świetnie sprawdzi się ta o rzadkiej konsystencji – zazwyczaj jest ona sprzedawana w kartonikach.

Przepis: Lody śmietankowe z blendera Te lody przygotujecie łatwo i szybko. Co więcej, wszystkie potrzebne składniki większość z was ma w swojej kuchni. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 3 jajka,

500 ml śmietanki (30-36 %),

pół szklanki cukru. Sposób przygotowania Połączcie jajka z cukremNajpierw ubijcie pianę z białek i połowy cukru. Następnie zblendujcie żółtka z pozostałym cukrem. Ubijcie śmietankęKolejny krok to ubicie śmietanki i połączenie jej z pozostałymi składnikami. Całość wstawcie do zamrażarkiLody wstawcie do zamrażarki na około 5-7 godzin i mieszajcie co 30 minut.

Sorbet z blendera to też świetny pomysł!

Przygotowanie takiego sorbetu w blenderze jest niezwykle łatwe i szybkie. Najprostszy domowy sorbet możecie zrobić nawet z samych owoców. Będzie miał intensywny smak, jednak nie będzie nadmiernie słodki, a co najważniejsze – doskonale orzeźwi w upalne dni. Wystarczy, że zblendujecie zamrożone owoce z syropem cukrowym (odrobina cukru rozpuszczonego w wodzie) i wstawicie na 20 minut do zamrażarki.

Dlaczego lody domowe są lepsze od gotowców?

W większości osiedlowych sklepów i supermarketów znajdziemy zamrażarki, wypełnione po brzegi lodami. Dlaczego lepiej przygotować ten deser samodzielnie w domu? Wynika to z bardzo prostego powodu – w sklepowych lodach zawarte są sztuczne barwniki i różnego rodzaju ulepszacze smaku. Jeśli przygotujemy lody w domu – mamy pewność, że wykorzystamy jedynie naturalne składniki. Często są one też mniej kaloryczne od tych kupnych (jeśli na przykład użyjecie świeżych owoców i jogurtu).

Czytaj też:

Maliny w syropie to smak lata. Przepis z 3 składnikówCzytaj też:

Lawendowe lody, lawendowy cukier i słodki syrop. Co można zrobić z lawendy?