Dietetyk zdradza pomysł na „awaryjny” obiad z Biedronki. Będzie zdrowy i zrobisz go w 5 minut

Często, zwłaszcza w dni w środku tygodnia, gdy jesteśmy przeciążeni nadmiarem obowiązków, brakuje nam czasu na przygotowywanie skomplikowanych posiłków. W takich momentach idealnie sprawdzają się szybkie i proste obiady, które można przyrządzić w kilkanaście minut. Doskonałym przykładem jest makaron z sosem – sycący, smaczny i łatwy w przygotowaniu, a pozwala zaspokoić głód. Po jakimś czasie taka propozycja może się po prostu znudzić. Istnieje jednak zdrowa, smaczna i błyskawiczna alternatywa.

Pomysł na awaryjny obiad

Dominika Hatala, znana w sieci jako „Dietetyk Powszechny” opublikowała na swoim kanale nagranie, w którym przedstawiła swój pomysł na „obiad awaryjny” z Biedronki. Wyjaśniła, że z trzema gotowcami z Biedronki można przygotować naprawdę zdrowy posiłek.

Na początku weź wędzonego łososia, który będzie źródłem białka i zdrowych tłuszczów. Do tego źródło węglowodanów – polecam już ugotowane ziemniaczki, które mają w składzie tylko ziemniaki, wodę i sól. Do pełnego posiłku brakuje nam już tylko warzyw i tutaj możesz wziąć na przykład marchewkę ugotowaną w kostkę – powiedziała.

Dietetyczka podsumowała, że całość wystarczy podgrzać i obiad jest gotowy w pięć minut. Ekspertka wybrała łososia wędzonego na gorąco marki „Marinero”, ziemniaczki już gotowe, obrane marki „Pri” i ugotowaną marchewkę pokrojoną w kostkę z „warzywniaka” Biedronki.

Inne propozycje na ekspresowy obiad

W codziennym pośpiechu, zwłaszcza w trakcie intensywnego tygodnia, często brakuje czasu na długie przygotowywanie posiłków. Na szczęście istnieje wiele prostych i szybkich pomysłów na obiad, które pozwalają zjeść smacznie, a do tego dość zdrowo. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest klasyczny makaron – wystarczy go ugotować i połączyć z gotowym sosem, na przykład pomidorowym, śmietanowym czy pesto. To danie można wzbogacić o świeże warzywa, oliwki lub ser, co nada mu dodatkowego smaku i wartości odżywczych.

Innym szybkim pomysłem są sałatki – wystarczy pokroić sezonowe warzywa, dodać ulubione dodatki takie jak ser feta, tuńczyk czy kurczak, a całość skropić prostym dressingiem na bazie oliwy i cytryny. Sałatki są nie tylko szybkie w przygotowaniu, ale też lekkie i pożywne. Warto też pamiętać o daniach jednogarnkowych, które pozwalają z kolei zaoszczędzić czas na myciu naczyń. Możesz przygotować szybkie curry, gulasz warzywny czy ryż z warzywami i kurczakiem – wszystko w jednej patelni lub garnku.

