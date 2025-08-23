Biorę serek wiejski i robię genialny zamiennik chleba. Nie znajdziesz go w żadnym sklepie

Chleb to dla przeciętnego Kowalskiego podstawa codziennej diety. Jednak coraz więcej osób szuka alternatywy dla tradycyjnego pieczywa. Jeśli jesteś jedną z nich, to z pewnością zainteresuje cię przepis, jaki niedawno w swoich mediach społecznościowych udostępniła dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz. W opublikowanym nagraniu specjalistka pokazuje, jak w kilku prostych krokach zrobić placki, które z powodzeniem mogą zastąpić nie tylko kromki chleba czy bułki, ale też tortillę lub pinsę. Ja już wypróbowałam tę recepturę i wiem, że będę do niej wracać. Teraz twoja kolej!

Jak zrobić wysokobiałkowy zamiennik pieczywa?

W zasadzie potrzebujesz tylko dwóch produktów – serka wiejskiego i jajka. Ten „duet” możesz jeszcze wzbogacić o szczyptę soli. Wszystko dokładnie wymieszaj. Uformuj z powstałej masy niewielkie placki i upiecz. W gotowe „chlebki” możesz zawinąć różnego rodzaju dodatki – szynkę ser, pomidory, liście, sałaty, kawałki smażonego lub gotowanego kurczaka etc. Skład „farszu”, którym wypełnisz placki zależy wyłącznie od twoich preferencji i tego, co akurat masz pod ręką. Co więcej, nie musi to być wcale wytrawne „nadzienie”. Serek wiejski w tej formie doskonale komponuje się też z rozmaitymi owocami (malinami, bananami, borówkami amerykańskimi, morelami, nektarynkami etc.). Świetnie będzie smakował na przykład w połączeniu z dżemem czy domową konfiturą.

Przepis: Placki z serka wiejskiego To świetny zamiennik dla tortilli lub tradycyjnego pieczywa. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 68 w każdej porcji Składniki 125 g serka wiejskiego

1 jajko Dodatkowo: sól do smaku Sposób przygotowania Robienie masy na placuszkiDo miski wrzuć serek wiejski. Dodaj jajko i sól. Wszystkie składniki wymieszaj. Pieczenie plackówMasę przełóż na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, formując kółka. Piecz przez 20 minut w 200 stopniach.

Dlaczego warto zrobić placki z serka wiejskiego?

Ten zamiennik pieczywa nie zawiera żadnych sztucznych spulchniaczy, stabilizatorów czy wzmacniaczy smaku. Dostarcza natomiast sporych ilości łatwo przyswajalnego białka, które odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Pomaga też w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiega podjadaniu i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Jednocześnie usprawnia przemianę materii i przyspiesza spalanie kalorii.

