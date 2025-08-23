Biorę serek wiejski i robię genialny zamiennik chleba. Nie znajdziesz go w żadnym sklepie

Chleb to dla przeciętnego Kowalskiego podstawa codziennej diety. Jednak coraz więcej osób szuka alternatywy dla tradycyjnego pieczywa. Jeśli jesteś jedną z nich, to z pewnością zainteresuje cię przepis, jaki niedawno w swoich mediach społecznościowych udostępniła dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz. W opublikowanym nagraniu specjalistka pokazuje, jak w kilku prostych krokach zrobić placki, które z powodzeniem mogą zastąpić nie tylko kromki chleba czy bułki, ale też tortillę lub pinsę. Ja już wypróbowałam tę recepturę i wiem, że będę do niej wracać. Teraz twoja kolej!
Jak zrobić wysokobiałkowy zamiennik pieczywa?
W zasadzie potrzebujesz tylko dwóch produktów – serka wiejskiego i jajka. Ten „duet” możesz jeszcze wzbogacić o szczyptę soli. Wszystko dokładnie wymieszaj. Uformuj z powstałej masy niewielkie placki i upiecz. W gotowe „chlebki” możesz zawinąć różnego rodzaju dodatki – szynkę ser, pomidory, liście, sałaty, kawałki smażonego lub gotowanego kurczaka etc. Skład „farszu”, którym wypełnisz placki zależy wyłącznie od twoich preferencji i tego, co akurat masz pod ręką. Co więcej, nie musi to być wcale wytrawne „nadzienie”. Serek wiejski w tej formie doskonale komponuje się też z rozmaitymi owocami (malinami, bananami, borówkami amerykańskimi, morelami, nektarynkami etc.). Świetnie będzie smakował na przykład w połączeniu z dżemem czy domową konfiturą.
Przepis: Placki z serka wiejskiego
To świetny zamiennik dla tortilli lub tradycyjnego pieczywa.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 25 min.
- Liczba porcji
- 3
- Liczba kalorii
- 68 w każdej porcji
Składniki
- 125 g serka wiejskiego
- 1 jajko
Dodatkowo:
- sól do smaku
Sposób przygotowania
- Robienie masy na placuszkiDo miski wrzuć serek wiejski. Dodaj jajko i sól. Wszystkie składniki wymieszaj.
- Pieczenie plackówMasę przełóż na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, formując kółka. Piecz przez 20 minut w 200 stopniach.
Dlaczego warto zrobić placki z serka wiejskiego?
Ten zamiennik pieczywa nie zawiera żadnych sztucznych spulchniaczy, stabilizatorów czy wzmacniaczy smaku. Dostarcza natomiast sporych ilości łatwo przyswajalnego białka, które odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Pomaga też w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiega podjadaniu i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Jednocześnie usprawnia przemianę materii i przyspiesza spalanie kalorii.
