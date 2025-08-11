Zrób ekspresowe ciasteczka z dwóch składników. Pokochasz smak tych pyszności!

Pieczenie ciastek zazwyczaj kojarzy nam się z pracochłonnym zajęciem, wymagającym czasu i wielu produktów. Okazuje się jednak, że można przygotować pyszne ciasteczka ze składników, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchni. Co więcej, zrobisz je w naprawdę błyskawicznym tempie. To też idealna opcja, gdy zjawią się niespodziewani goście.

Jak zrobić ciasteczka z dwóch składników?

Podstawowym składnikiem tych ciasteczek są banany. Należy je rozgnieść i zmieszać z wiórkami kokosowymi. Ciastka możesz zrobić też z czekoladą. Wystarczy, że przed upieczeniem uformujesz w nich lekkie wgłębienie w które, już po upieczeniu, wlejesz rozpuszczoną czekoladę.

Przepis: Ciastka z dwóch składników Te ciasteczka są banalnie proste w przygotowaniu, a naprawdę pyszne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 7 Liczba kalorii 50 w każdej porcji Składniki 2 banany

10 łyżeczek wiórków kokosowych Sposób przygotowania Mieszanie składnikówBanany rozgnieć widelcem, dodaj wiórki kokosowe i całość wymieszaj. Formowanie ciasteczekUformuj kulki, a następnie spłaszcz je lekko w dłoniach. Wyłóż blaszkę papierem do pieczenia i ułóż na nim ciasteczka. Pieczenie ciastekPiecz ciastka w 180 stopniach Celsjusza przez około 20 minut.

Dlaczego warto jeść banany?

Banany są nie tylko pyszne, ale też bardzo zdrowe. To świetne źródło potasu, który wspiera prawidłową pracę mięśni i serca oraz pomaga regulować ciśnienie krwi. Owoce te cechuje też duża gęstość odżywcza, a to oznacza, że w niewielkiej objętości jest stosunkowo duża dawka energii. Banany mają też dużą zawartość błonnika pokarmowego, który wspiera trawienie i sprawia, że czujemy się dłużej syci. Są także bogate w witaminę C oraz antyoksydanty.

Ich dużą zaletą jest też to, że są stosunkowo tanie i dostępne przez cały rok w niemal każdym większym supermarkecie. To znakomite źródło energii przed, w trakcie lub po treningu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że banany są dość kalorycznymi owocami.

Jakie właściwości mają wiórki kokosowe?

Wiórki kokosowe są dobrym źródłem minerałów, takich jak mangan, żelazo czy miedź. Są one ważne dla metabolizmu i produkcji czerwonych krwinek. Są również bogate w błonnik wspierający układ pokarmowy. Zawierają kwasy tłuszczowe, które między innymi korzystnie wpływają na wygląd skóry oraz włosów. Zawarte w nich witaminy z grupy B są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Jest to świetny dodatek do wielu potraw. Jeśli jesteś fanem takich smaków, to koniecznie spróbuj zrobić dietetyczne kulki kokosowe.

