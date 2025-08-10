Jogurty z Lidla „pod lupą” dietetyka. To prawdziwe „perełki”. Masz je w lodówce?

Lidl może się pochwalić bogatą ofertą różnego rodzaju jogurtów. W asortymencie znanej sieci znajdziemy wyroby naturalne, owocowe, proteinowe, „fit” etc. Niektóre z nich mają – jak zauważa dietetyk Bartek Szemraj – więcej dodatków niż baton, oficjalnie uznawany za produkt wysokoprzetworzony i niezdrowy. Inne natomiast to prawdziwe „perełki”. Zobacz, co warto wkładać do koszyka, a które produkty lepiej omijać szerokim łukiem.

Jakie jogurty warto kupić w Lidlu?

Dobrym składem może pochwalić się jogurt naturalny kremowy Pilos. Zawiera tylko mleko, białka mleka oraz żywe kultury bakterii. Warto też zwrócić uwagę na produkty owocowe marki Pilos z serii „3 składniki”. Mają krótką, prostą i przejrzystą etykietę. Ich „mankamentem” jest dodatek substancji słodzących. Wypadają jednak całkiem nieźle na tle innych sklepowych propozycji. Dlatego pozostają polecanym wyborem. Trzecim rodzajem wyrobów, na które zwraca uwagę Bartek Szemraj są jogurty wysokobiałkowe, czyli na między innymi skyry.

Mogą być bardzo przydatne w określonych celach, na przykład przy redukcji albo tak zwanym dobijaniu białka do diety – zauważa ekspert.

Czwarta kategoria produktów dostępnych w Lidlu to jogurty pitne i smoothie. Nierzadko dodaje się do nich płatki zbożowe. Zazwyczaj mają w składzie duże ilości cukru pod różnymi postaciami, między innymi fruktozy. Dlatego nie warto sięgać po nie na co dzień, ale od czasu do czasu można sobie na nie pozwolić. Najlepiej wybierać te z jak najkrótszą i najprostszą etykietą, na przykład z serii Pilos Pure.

Jakich jogurtów unikać?

Dietetyk Bartek Szemraj radzi, by unikać produktów, które mają w swoim składzie takie dodatki, jak na przykład syrop glukozowo-fruktozowy, mleko w proszku, żelatynę, karagen czy gumę guar. Warto też uważać na zawartość cukru w danym produkcie. Często w małym kubeczku można znaleźć nawet trzy łyżeczki cukru. To naprawdę sporo. Odradzanym wyborem będą na przykład produkty marki Monte i Fantasia. Przypominają jogurty, ale tak naprawdę bliżej im deserów mlecznych. Często zawierają – jak zaznacza ekspert– więcej cukru niż ciastko. Poza tym znajdziemy w nich mnóstwo zbędnych dodatków.

