To najsmaczniejszy fit deser, jaki jadłam. Minimum pracy, a kokosowe kulki mocy robią furorę

Dietetyczne desery to pyszna i zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych słodkości. Mogą być przygotowywane z wykorzystaniem naturalnych składników, takich jak owoce, orzechy. Wśród popularnych fit deserów znajduje się smoothie z warzyw i owoców, jogurt naturalny z dodatkiem świeżych owoców lub orzechów oraz sałatki owocowe z dodatkiem mięty lub cytryny, które są nie tylko smaczne, ale również bogate w witaminy. Pamiętajcie jednak, by podczas przygotowywania takich deserów ograniczyć ilość dodawanego cukru (a najlepiej całkowicie go wyeliminować, zastępując zdrowszymi zamiennikami).

Jak zrobić dietetyczne kulki kokosowe?

Choć kasza jaglana zazwyczaj kojarzy nam się z wytrwanymi potrawami, to idealnie sprawdza się też do deserów. Kokosowe kulki z kaszy jaglanej to doskonały pomysł na dietetyczną przekąskę. Robi się ją niezwykle szybko, a do tego przepis jest bardzo prosty – poradzą sobie nawet kuchenni debiutanci. Pamiętajcie jednak, że takie kulki z kaszy jaglanej najlepiej będą smakować na zimno, a więc dobrze jest przechowywać je w lodówce.

Przepis: Dietetyczne kulki kokosowe Te kulki smakują bajecznie, a do tego nie musicie obawiać się nadprogramowych kilogramów Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 200 ml wody

15 g oleju kokosowego

150 g kaszy jaglanej

400 ml mleka kokosowego

50 g ksylitolu

40 g wiórków kokosowych Sposób przygotowania Płukanie kaszyNajpierw przepłuczcie kaszę pod bieżącą wodą, a następnie przelejcie wrzątkiem. Gotowanie kaszyNastępnie ugotujcie kaszę jaglaną na mleku kokosowym z wodą z dodatkiem ksylitolu. Gotujcie ją do momentu, aż wchłonie cały płyn, najlepiej róbcie to na małym ogniu. Do takiej ugotowanej kaszy dodajcie olej kokosowy, a także wiórki kokosowe i wymieszajcie całość. Mieszanie masyNastępnie wszystko zblendujcie, by powstała jednolita masa. Przykryjcie masę folią aluminiową i odstawcie do wystudzenia, a następnie do lodówki. Formowanie kulekNabierajcie masę łyżką i formujcie kulki. Później wystarczy je już tylko obtoczyć w wiórkach kokosowych.

Jeśli macie ochotę na więcej takich deserów, które nie pójdą w boczki – koniecznie spróbujcie przygotować na przykład fit tiramisu lub dietetyczną napoleonkę.

O czym pamiętać robiąc fit kulki jaglane?

Ważne jest również, by nie pomijać etapu płukania kaszy jaglanej – zabieg ten pozwoli pozbyć się gorzkiego posmaku, jaki ma ten rodzaj kaszy. Najpierw należy dokładnie przepłukać ją pod bieżącą wodą, a następnie polać wrzątkiem. Później odcedźcie ją na sitku. Dodatkowo w zastępstwie ksylitolu możecie też użyć miodu, syropu z agawy lub innych, naturalnych słodzików. Pamiętajcie też, że choć w sklepach można dostać wiele rodzajów mleka kokosowego, to do ciast i deserów najlepiej sprawdzi się napój kokosowy, który zawiera wyłącznie miąższ kokosowy i wodę.

