Nie masz pomysłu na szybki obiad? Wypróbuj genialną zapiekankę z przepisu Ewy Wachowicz

Ewa Wachowicz jest niekwestionowanym autorytetem kulinarnym. Jeśli nie masz pomysłu na szybki i niezwykle smaczny obiad, koniecznie przygotuj zapiekankę z przepisu tej znanej kucharki. Potrzebujesz zaledwie kilku składników, a jej przygotowanie jest naprawdę bardzo proste. Co więcej, wykorzystasz bardzo smaczne, zdrowe, sezonowe warzywo – cukinię.
Jak zrobić zapiekankę z cukinii? Prosty przepis
Zapiekanka z cukinii z serem żółtym, czosnkiem i cebulą to proste, a zarazem wyjątkowo smaczne danie, idealne na szybki obiad. Aromatyczny czosnek i cebula doskonale komponują się z delikatnością cukinii.
Przepis: Zapiekanka z cukinii
Ta zapiekanka smakuje naprawdę obłędnie, musisz spróbować!
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 213 w każdej porcji
Składniki
- 4 młode cukinie
- 1 cebula
- 3 ząbki czosnku
- 100 g sera cheddar
- 4 jajka
- sól
- pieprz
- 1 łyżka masła klarowanego do smażenia
Sposób przygotowania
- Przygotowanie cukiniiUmyj cukinię i zetrzyj ją na tarce o dużych oczkach. Posól i odstaw na kilkanaście minut. Po tym czasie porządnie ją odciśnij.
- Smażenie czosnku i cebuliNa patelni rozgrzej masło i zeszklij na nim cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Dorzuć posiekany czosnek i smaż jeszcze przez chwilę.
- Mieszanie składnikówZetrzyj połowę sera cheddar, zmieszaj z cukinią. Dodaj cebulę z czosnkiem, wbij jajka. Przypraw solą i pieprzem, a na koniec wymieszaj. Nasmaruj naczynie żaroodporne masłem i przełóż do niego masę.
- Pieczenie zapiekankiWstaw zapiekankę na godzinę do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Po 40 minutach posyp resztą startego sera.
Dlaczego warto jeść cukinię?
Cukinia to warzywo, które powinno znaleźć się w diecie każdego z nas ze względu na swoje liczne właściwości odżywcze. Jest niskokaloryczna – zawiera ponad 16 kcal na 100 gramów. Do tego jest bogata w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie (reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom), a także sprawia, że dłużej nie odczuwamy głodu. Zawiera również cenne witaminy, takie jak C, A oraz te z grupy B, a także minerały – potas, magnez czy żelazo. Ma też niski indeks glikemiczny, dlatego jest polecana osobom z cukrzycą i insulinoopornością. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, wspiera zdrowie serca i reguluje trawienie.
Jak jeszcze wykorzystać cukinię?
Cukinia ma delikatny smak, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako składnik wielu potraw. Możesz przygotować na przykład jajecznicę z cukinią na śniadanie. Na obiad z kolei doskonale będzie smakować cukinia nadziewana mięsem mielonym, posypana żółtym serem i zapieczona w piekarniku. Świetnie sprawdza się też w leczo, zupach, jako dodatek do makaronów. Możesz również zrobić placki z cukinii, a nawet brownie – po starciu staje się niemal niewyczuwalna, a jednocześnie nadaje wypiekom wilgotność.
