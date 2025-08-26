Nie masz pomysłu na szybki obiad? Wypróbuj genialną zapiekankę z przepisu Ewy Wachowicz

Ewa Wachowicz jest niekwestionowanym autorytetem kulinarnym. Jeśli nie masz pomysłu na szybki i niezwykle smaczny obiad, koniecznie przygotuj zapiekankę z przepisu tej znanej kucharki. Potrzebujesz zaledwie kilku składników, a jej przygotowanie jest naprawdę bardzo proste. Co więcej, wykorzystasz bardzo smaczne, zdrowe, sezonowe warzywo – cukinię.

Jak zrobić zapiekankę z cukinii? Prosty przepis

Zapiekanka z cukinii z serem żółtym, czosnkiem i cebulą to proste, a zarazem wyjątkowo smaczne danie, idealne na szybki obiad. Aromatyczny czosnek i cebula doskonale komponują się z delikatnością cukinii.

Przepis: Zapiekanka z cukinii Ta zapiekanka smakuje naprawdę obłędnie, musisz spróbować! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 213 w każdej porcji Składniki 4 młode cukinie

1 cebula

3 ząbki czosnku

100 g sera cheddar

4 jajka

sól

pieprz

1 łyżka masła klarowanego do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie cukiniiUmyj cukinię i zetrzyj ją na tarce o dużych oczkach. Posól i odstaw na kilkanaście minut. Po tym czasie porządnie ją odciśnij. Smażenie czosnku i cebuliNa patelni rozgrzej masło i zeszklij na nim cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Dorzuć posiekany czosnek i smaż jeszcze przez chwilę. Mieszanie składnikówZetrzyj połowę sera cheddar, zmieszaj z cukinią. Dodaj cebulę z czosnkiem, wbij jajka. Przypraw solą i pieprzem, a na koniec wymieszaj. Nasmaruj naczynie żaroodporne masłem i przełóż do niego masę. Pieczenie zapiekankiWstaw zapiekankę na godzinę do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Po 40 minutach posyp resztą startego sera.

Dlaczego warto jeść cukinię?

Cukinia to warzywo, które powinno znaleźć się w diecie każdego z nas ze względu na swoje liczne właściwości odżywcze. Jest niskokaloryczna – zawiera ponad 16 kcal na 100 gramów. Do tego jest bogata w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie (reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom), a także sprawia, że dłużej nie odczuwamy głodu. Zawiera również cenne witaminy, takie jak C, A oraz te z grupy B, a także minerały – potas, magnez czy żelazo. Ma też niski indeks glikemiczny, dlatego jest polecana osobom z cukrzycą i insulinoopornością. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, wspiera zdrowie serca i reguluje trawienie.

Jak jeszcze wykorzystać cukinię?

Cukinia ma delikatny smak, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako składnik wielu potraw. Możesz przygotować na przykład jajecznicę z cukinią na śniadanie. Na obiad z kolei doskonale będzie smakować cukinia nadziewana mięsem mielonym, posypana żółtym serem i zapieczona w piekarniku. Świetnie sprawdza się też w leczo, zupach, jako dodatek do makaronów. Możesz również zrobić placki z cukinii, a nawet brownie – po starciu staje się niemal niewyczuwalna, a jednocześnie nadaje wypiekom wilgotność.

