Te gofry sycą na długo i wspierają odchudzanie. Robię je częściej niż klasyczne, wypróbuj przepis!
Przepisy

Dodano: 
Gofry na talerzu
Gofry na talerzu Źródło: Freepik/timolina
Chrupiące na zewnątrz, miękkie w środku i pełne naturalnej słodyczy. Bez dodatku cukru. Te gofry robią furorę w moim domu. Założę się, że ty też je pokochasz – i to od pierwszego kęsa.

Gofry i zdrowy deser. Te dwa pojęcia zdają się wzajemnie wykluczać. Jednak nie w tym przypadku. Przysmaki, które ostatnio zaserwowałam bliskim to pyszna, a zarazem pełnowartościowa przekąska. Można po nie sięgać bez wyrzutów sumienia, nawet na diecie redukcyjnej. Sprzyjają bowiem odchudzaniu. Doskonale sycą, a jednocześnie dostarczają wielu cennych mikroelementów. Poza tym robi się je bez większego wysiłku. Czy można chcieć czegoś więcej? Chyba tylko tego, by nie znikały z talerza tak szybko. Ale to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że są naprawdę pyszne.

Jak zrobić „zdrowe” gofry w wersji fit? Przepis

Na pierwszy rzut oka to zwykłe gofry. Kryją jednak w sobie dwa dość niecodzienne składniki jak na te wypieki. Te produkty kojarzą się zwykle z surówką serwowaną do obiadu. Niewiele osób wykorzystuje je do przygotowywania wspomnianego deseru. A szkoda, bo efekt zachwyca smakiem. Marchewka i jabłko – bo o nich mowa – to pyszny, a zarazem niezwykle wartościowy „duet”. Dostarcza sporej dawki błonnika, podobnie jak płatki owsiane, które są „bazą” opisywanych przysmaków.

Przepis: Fit gofry marchewkowe

Te przysmaki możesz jeść nawet na diecie redukcyjnej. Spróbuj!

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
240 w każdej porcji

Składniki

  • 1-2 średnie marchewki
  • 1 jabłko
  • 1,5 szklanki płatków owsianych
  • 2 jajka
  • 3/4 szklanki mleka/napoju roślinnego
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 40 ml oliwy

Opcjonalnie:

  • tłuszcz do wysmarowania gofrownicy

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówMarchewkę i jabłko umyj i obierz ze skórki. Zetrzyj je na tarce o drobnych oczkach. Odciśnij jabłko z nadmiaru soku. Możesz je pokropić sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. Oddziel żółtka od białek. Ubij pianę z białek
  2. Robienie masy na gofryDo jabłka i marchewki dodaj żółtka i pozostałe składniki. Zmiksuj wszystkie składniki. Do powstałej masy dodaj ostrożnie pianę z białek.
  3. Pieczenie gofrówRozgrzej gofrownicę. Wykładaj na płytki porcje masy i piecz na zloty kolor.

Wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką płatków owsianych, wykorzystaj mąkę owsianą. Jabłko możesz zamienić na przykład na banana, a mleko krowie zastąpić napojem roślinnym, na przykład owsianym czy sojowym.

Gofry marchewkowe a odchudzanie

Te gofry – dzięki wysokiej zawartości błonnika – zapewniają długie uczucie sytości. Już niewielka porcja zaspokaja głód i ochotę na słodycze. W efekcie kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii staje się znacznie łatwiejsze. By zwiększyć uczucie sytości po posiłku, można zaserwować przysmaki z jogurtem naturalnym, na przykład typu greckiego czy islandzkiego. To cenne źródło białka. Składnik ten odgrywa bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. Usprawnia przemianę materii i przyspiesza spalanie kalorii.

Opracowała:
