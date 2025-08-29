Te gofry sycą na długo i wspierają odchudzanie. Robię je częściej niż klasyczne, wypróbuj przepis!

Gofry i zdrowy deser. Te dwa pojęcia zdają się wzajemnie wykluczać. Jednak nie w tym przypadku. Przysmaki, które ostatnio zaserwowałam bliskim to pyszna, a zarazem pełnowartościowa przekąska. Można po nie sięgać bez wyrzutów sumienia, nawet na diecie redukcyjnej. Sprzyjają bowiem odchudzaniu. Doskonale sycą, a jednocześnie dostarczają wielu cennych mikroelementów. Poza tym robi się je bez większego wysiłku. Czy można chcieć czegoś więcej? Chyba tylko tego, by nie znikały z talerza tak szybko. Ale to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że są naprawdę pyszne.

Jak zrobić „zdrowe” gofry w wersji fit? Przepis

Na pierwszy rzut oka to zwykłe gofry. Kryją jednak w sobie dwa dość niecodzienne składniki jak na te wypieki. Te produkty kojarzą się zwykle z surówką serwowaną do obiadu. Niewiele osób wykorzystuje je do przygotowywania wspomnianego deseru. A szkoda, bo efekt zachwyca smakiem. Marchewka i jabłko – bo o nich mowa – to pyszny, a zarazem niezwykle wartościowy „duet”. Dostarcza sporej dawki błonnika, podobnie jak płatki owsiane, które są „bazą” opisywanych przysmaków.

Przepis: Fit gofry marchewkowe Te przysmaki możesz jeść nawet na diecie redukcyjnej. Spróbuj! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 240 w każdej porcji Składniki 1-2 średnie marchewki

1 jabłko

1,5 szklanki płatków owsianych

2 jajka

3/4 szklanki mleka/napoju roślinnego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

40 ml oliwy Opcjonalnie: tłuszcz do wysmarowania gofrownicy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówMarchewkę i jabłko umyj i obierz ze skórki. Zetrzyj je na tarce o drobnych oczkach. Odciśnij jabłko z nadmiaru soku. Możesz je pokropić sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. Oddziel żółtka od białek. Ubij pianę z białek Robienie masy na gofryDo jabłka i marchewki dodaj żółtka i pozostałe składniki. Zmiksuj wszystkie składniki. Do powstałej masy dodaj ostrożnie pianę z białek. Pieczenie gofrówRozgrzej gofrownicę. Wykładaj na płytki porcje masy i piecz na zloty kolor.

Wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką płatków owsianych, wykorzystaj mąkę owsianą. Jabłko możesz zamienić na przykład na banana, a mleko krowie zastąpić napojem roślinnym, na przykład owsianym czy sojowym.

Gofry marchewkowe a odchudzanie

Te gofry – dzięki wysokiej zawartości błonnika – zapewniają długie uczucie sytości. Już niewielka porcja zaspokaja głód i ochotę na słodycze. W efekcie kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii staje się znacznie łatwiejsze. By zwiększyć uczucie sytości po posiłku, można zaserwować przysmaki z jogurtem naturalnym, na przykład typu greckiego czy islandzkiego. To cenne źródło białka. Składnik ten odgrywa bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. Usprawnia przemianę materii i przyspiesza spalanie kalorii.

