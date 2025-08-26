Kwaśne, aromatyczne i zapomniane. Badania mówią jasno: te jabłka są zdrowsze niż nowe odmiany

Polska jest jednym z największych producentów jabłek. Nic dziwnego, że te owoce tak często trafiają na nasze stoły. Zazwyczaj sięgamy jednak po nowoczesne odmiany. Niewiele osób pamięta, że jeszcze kilkanaście lat temu szczególne miejsce w sadach i kuchniach zajmowały inne warianty. Nasze babcie je uwielbiały, a dziś są skrzętnie pomijane. Niesłusznie, bo mają wiele cennych wartości, których „konkurencja” może im tylko pozazdrościć. Badacze nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości.

Zapomniane polskie jabłka, czyli antonówki

Jedną z najbardziej niedocenianych odmian polskich jabłek są antonówki. To owoce średniej wielkości. Mają gładką, błyszczącą skórkę o zielonkawej lub słomkowej barwie. Na ogół są dość soczyste. Wyróżnia je kwaśny smak i lekko cukierkowy aromat. Znajdują wszechstronne zastosowanie w kuchni. Można je jeść na surowo niczym zwykłą przekąskę albo wykorzystać do przygotowania różnego rodzaju przetworów, takich jak na przykład dżemy, konfitury, soki, marmolady etc. Antonówki nie należą do typowych deserowych odmian, ale świetnie sprawdzają się jako składnik szarlotki lub farsz do naleśników „na słodko”.

Dlaczego antonówki są lepsze od nowoczesnych odmian?

Badacze nie mają wątpliwości, że jabłka należące do starych odmian, takich jak właśnie antonówka, zawierają więcej przeciwutleniaczy niż „nowoczesne” owoce. Tę kwestię wzięli „pod lupę” naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Ewa Rembiałkowska, Ewelina Hallmann, Lech Kaproń oraz Anna Rusaczonek. Przeanalizowali zawartość związków bioaktywnych w musach z jabłek. Porównali składy przetworów zrobionych ze „starych” i „nowych” odmian. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości.

Kremogen [mus – przyp. red] wytworzony z jabłek starych odmian charakteryzował się wyższą zawartością związków biologicznie czynnych (polifenoli ogółem, w tym flawonoli oraz witaminy C). Kremogeny przygotowane z jabłek starych odmian mogą stanowić cenne prozdrowotne uzupełnienie codziennej diety – wskazują autorzy w artykule zatytułowanym „Ocena wartości przeciwutleniającej oraz zawartości związków bioaktywnych w kremogenach wykonanych z owoców starych i nowych odmian jabłoni”.

Warto podkreślić, że polifenole odgrywają niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizują wolne rodniki. Łagodzą stany zapalne tkanek i spowalniają procesy starzenia. Chronią też komórki przed uszkodzeniem. „Kremogen jabłkowy zawiera liczne związki aktywne z grupy fenoli, flawonoli oraz procyjanidyn. Mogą się one przyczynić do profilaktyki zdrowia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych. Jak podają Hertog i wsp. ryzyko wystąpienia zawału serca było o 49% mniejsze u mężczyzn, którzy spożywali 110 g jabłek dziennie (średniej wielkości jabłko), w porównaniu z tą grupą, która konsumowała mniej (18 g) jabłek dziennie” – czytamy w przywołanej pracy.

