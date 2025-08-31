Najprostsze placki świata? Parę składników, 15 minut i efekt, który zaskakuje wszystkich

Dobre jedzenie nie musi być wyrafinowane. Czasem najlepsze dania powstają z najprostszych składników. Te placuszki są tego najlepszym dowodem. Nie dość, że świetnie smakują, to jeszcze nie wymagają wiele pracy. Dlatego robię je wtedy, gdy nie mam czasu ani ochoty na długie stanie przy garnkach. a rodzina domaga się czegoś do jedzenia. Zawsze się udają. W dodatku nie obciążają zbyt mocno domowego budżetu, bo powstają z tanich składników, które bez trudu znajdziesz w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. To tylko kilka produktów, a efekt potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wybrednych smakoszy.

Jak zrobić najprostsze placki świata?

„Bazę” tych placków stanowi produkt, który zwykle postrzegany jest jako jedynie dodatek, na przykład do zupy czy sałatki. Tymczasem to niezwykle pożywny przysmak, który z powodzeniem może grać w daniu „pierwsze skrzypce”. Kukurydza – bo o niej mowa – obfituje w wiele cennych mikroelementów, takich jak na przykład magnez, potas, fosfor, selen, cynk, i żelazo. Dostarcza też witamin (A, C, E, B itp.) oraz błonnika. Dzięki temu przedłuża uczucie sytości po posiłku i zmniejsza ryzyko podjadania czy sięgania po niezdrowe przekąski. Co więcej, poprawia pracę przewodu pokarmowego.

Przepis: Placuszki kukurydziane To sycąca i smaczna przekąska. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 73 w każdej porcji Składniki 200 g kukurydzy z puszki

1 jajko

3 łyżki mąki

2,5 g proszku do pieczenia

15 ml mleka

przyprawy (sól, pieprz, kurkuma, słodka papryka) Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie masy na plackiOdcedź kukurydzę i wrzuć ją do kielicha blendera. Dodaj szczyptę kurkumy, słodkiej papryki. Zmiksuj wszystko na jednolitą masę, ale tak, by kawałki kukurydzy były w niej widoczne. Następnie przełóż masę do miski i dodaj pozostałe składniki. Na koniec wszystko wymieszaj. Smażenie placuszkówSmaż placuszki na rozgrzanej patelni na złoty kolor.

Wskazówka: Jeśli chcesz nieco podkręcić smak placuszków, dodaj do kukurydzianej masy odrobinę papryczki chili i trochę czerwonej cebuli.

Z czym podawać placki z kukurydzy?

Placki kukurydziane to danie, które daje kucharzowi duże pole do popisu. Idealnie sprawdzą się jako propozycja na szybkie śniadanie czy kolację. Możesz je spakować do lunchboxa i zjeść w przerwie w pracy. Świetnie smakują zwłaszcza w połączeniu z różnego rodzaju sosami, na przykład pomidorowym, czosnkowym, jogurtowym czy koperkowym. Tworzą też doskonały „duet” z sezonowymi warzywami, na przykład sałatką z cukinii czy papryki.

