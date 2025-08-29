Kupiłeś herbatę w tej znanej sieci? Lepiej jej nie pij! Może poważnie zaszkodzić zdrowiu

Sieć Carrefour wystosowała pilny komunikat do swoich klientów. Apeluje w nim o niespożywanie popularnej i lubianej herbaty. Należy ją wyrzucić lub zwrócić. Osoby, które odniosą produkt do sklepu do 27 września 2025 roku (włącznie) mogą liczyć na odzyskanie poniesionych kosztów. Sprawdź, czy masz wadliwy towar w kuchni.

Jaką herbatę wycofano z sieci Carrefour?

Sieć Carrefour wycofała ze sprzedaży popularną czarną herbatę BIO. Stwierdzono w niej obecność niebezpiecznych związków, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia. Szczegółowe informacje na temat wadliwego produktu zamieszczamy poniżej:

Nazwa produktu: BIO HERBATA CZARNA

opakowanie: 20 torebek (jedna sztuka waży 1,6 grama),

dystrybutor: Carrefour Polska Sp. z o.o.,

kod kreskowy: 3560070497164,

nr partii: 0104202511225, data minimalnej trwałości: 22/04/2028,

nr partii: 0104202512925, data minimalnej trwałości: 09/05/2028,

nr partii: 0104202512025, data minimalnej trwałości: 30/04/2028.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo (801 200 000, 22 899 89 98, [email protected]). „Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dbałość o zdrowie i satysfakcja klientów jest dla nas absolutnym priorytetem”– zapewnia sieć w udostępnionym komunikacie.

Dlaczego herbatę wycofano ze sprzedaży?

W wymienionej wyżej herbacie stwierdzono – jak wskazuje sieć Carrefour – poważną niezgodność. Chodzi o „przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydów”. Warto podkreślić, że środki ochrony roślin mogą wywierać niezwykle negatywny wpływ na organizm człowieka – wywołać poważne krótko- i długoterminowe konsekwencje zdrowotne. Do pierwszej kategorii zalicza się takie objawy jak na przykład nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy. Wśród drugich znajduje się zwiększone ryzyko rozwoju wielu różnych schorzeń, między innymi choroby Alzheimera czy Parkinsona. Pestycydy są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, seniorów, kobiet w ciąży oraz osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi.

Czytaj też:

Ekspertka ostrzega: Te 3 bułki z Lidla to dietetyczna pułapka. Uważaj!Czytaj też:

Masz mało energii? Wypij ten koktajl bogaty w żelazo. Zobacz przepis dietetyczki