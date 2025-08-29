Kupiłeś herbatę w tej znanej sieci? Lepiej jej nie pij! Może poważnie zaszkodzić zdrowiu
Bezpieczeństwo żywności
Herbata w filiżance
Herbata w filiżance Źródło: Freepik
Masz w domu czarną herbatę? Lepiej zrób przegląd kuchennych zapasów, bo znana sieć wycofała właśnie ten produkt ze sprzedaży. Zawiera groźne substancje, które mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu.

Sieć Carrefour wystosowała pilny komunikat do swoich klientów. Apeluje w nim o niespożywanie popularnej i lubianej herbaty. Należy ją wyrzucić lub zwrócić. Osoby, które odniosą produkt do sklepu do 27 września 2025 roku (włącznie) mogą liczyć na odzyskanie poniesionych kosztów. Sprawdź, czy masz wadliwy towar w kuchni.

Jaką herbatę wycofano z sieci Carrefour?

Sieć Carrefour wycofała ze sprzedaży popularną czarną herbatę BIO. Stwierdzono w niej obecność niebezpiecznych związków, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia. Szczegółowe informacje na temat wadliwego produktu zamieszczamy poniżej:

Nazwa produktu: BIO HERBATA CZARNA

  • opakowanie: 20 torebek (jedna sztuka waży 1,6 grama),
  • dystrybutor: Carrefour Polska Sp. z o.o.,
  • kod kreskowy: 3560070497164,
  • nr partii: 0104202511225, data minimalnej trwałości: 22/04/2028,
  • nr partii: 0104202512925, data minimalnej trwałości: 09/05/2028,
  • nr partii: 0104202512025, data minimalnej trwałości: 30/04/2028.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo (801 200 000, 22 899 89 98, [email protected]). „Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dbałość o zdrowie i satysfakcja klientów jest dla nas absolutnym priorytetem”– zapewnia sieć w udostępnionym komunikacie.

Dlaczego herbatę wycofano ze sprzedaży?

W wymienionej wyżej herbacie stwierdzono – jak wskazuje sieć Carrefour – poważną niezgodność. Chodzi o „przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydów”. Warto podkreślić, że środki ochrony roślin mogą wywierać niezwykle negatywny wpływ na organizm człowieka – wywołać poważne krótko- i długoterminowe konsekwencje zdrowotne. Do pierwszej kategorii zalicza się takie objawy jak na przykład nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy. Wśród drugich znajduje się zwiększone ryzyko rozwoju wielu różnych schorzeń, między innymi choroby Alzheimera czy Parkinsona. Pestycydy są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, seniorów, kobiet w ciąży oraz osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi.

