Pomysł na szybki obiad? Te puszyste placuszki zawsze się udają i zrobisz je w 15 minut

Istnieją takie dania, które nie wymagają skomplikowanych przygotowań ani długiej listy składników, a mimo to potrafią w mig podbić serca nawet najbardziej wybrednych miłośników dobrej kuchni. Z całą pewnością te placuszki należą do takich przysmaków. Wystarczy parę tanich produktów i odrobina dobrych chęci, by pojawiły się na stole, wywołując szeroki uśmiech na twarzach wszystkich domowników. Łączą w sobie najlepsze zalety – są pyszne, szybkie i łatwe w przygotowaniu. Urzekają od pierwszego kęsa. Spróbuj, a nie pożałujesz.

Jak zrobić szybkie placuszki na przekąskę lub obiad?

Ostatnio furorę w moim domu robią placuszki paprykowe. Są puszyste, lekko pikantne i niezwykle aromatyczne. Moi bliscy mogliby się nimi zajadać codziennie. Świetnie sprawdzają się jako propozycja na szybki obiad, ciepłą kolację albo wytrawną przekąskę. Przepis na te przysmaki jest banalnie prosty i obejmuje jedynie cztery tanie i łatwodostępne składniki – jajka, jogurt naturalny, mąkę pszenną oraz przyprawy (sól, słodką paprykę i chili). Nie musisz się jednak ograniczać wyłącznie do wskazanych produktów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by urozmaicić przywołaną recepturę. Jeśli chcesz nadać placuszkom jeszcze bardziej paprykowy charakter, dodaj do nich kawałki świeżej papryki. Możesz też wzbogacić je o natkę pietruszki lub zwiększyć ilość chili. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich preferencji smakowych.

Przepis: Placuszki paprykowe Sycą, dodają energii, świetnie smakują i są proste w przygotowaniu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 7 Liczba kalorii 52 w każdej porcji Składniki 4 łyżki mąki pszennej

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 jajko

przyprawy (pół łyżeczki papryki słodkiej, szczypta chili, szczypta soli) Opcjonalnie: kawałki świeżej papryki Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie masy na plackiW misce połącz jajko z jogurtem naturalnym. Dodaj mąkę i przyprawy. Dokładnie wszystko wymieszaj, aż powstanie gładkie ciasto. Jeśli chcesz, dorzuć do masy inne składniki, na przykład drobno pokrojoną paprykę. Smażenie placuszkówRozgrzej tłuszcz na patelni. Wylewaj łyżką niewielkie porcje masy i smaż na średnim ogniu z obu stron, aż będą złociste. Podawanie placuszkówPlacuszki najlepiej smakują na ciepło. Podawaj je od razu po usmażeniu z ulubionymi dodatkami.

Z czym podawać paprykowe placuszki?

Te przysmaki doskonale komponują się z różnego rodzaju sosami, na przykład dipem czosnkowym, śmietanowym, jogurtowym, pomidorowym bądź koperkowym. Co więcej, możesz serwować je też w „towarzystwie” rozmaitych sałatek na bazie sezonowych warzyw (papryki, cukinii, kapusty, pomidorów, marchewki, sałaty, pora, selera, ziemniaka, zielonego ogórka etc.). Wybierz dodatki, które najbardziej lubisz. Uważaj jednak, by nie zdominowały „głównych bohaterów”. Postaw na umiar. Czasem mniej znaczy więcej.

Czytaj też:

Kupujesz serek wiejski w Biedronce? Dietetyczka ostrzega: tego jednego lepiej nigdy nie wybieraćCzytaj też:

Ta bałkańska przyprawa bije na głowę gotowe mieszanki. Wspomaga wątrobę i trawienie