Ta bałkańska przyprawa bije na głowę gotowe mieszanki. Wspomaga wątrobę i trawienie

Najczęściej sięgamy po gotowe mieszanki przypraw, które bez trudu dostaniemy w niemal każdym supermarkecie. Często jednak nie jest to zdrowy wybór, ponieważ zawierają one duże ilości soli i innych sztucznych dodatków, których nadmiar szkodzi naszemu zdrowiu. Warto czasami zainspirować się kuchniami innych państw – również w tym przypadku. Nieodłącznym elementem codziennego gotowania na Bałkanach jest czubryca. Spróbuj, a przekonasz się, że twoje dania staną się znacznie smaczniejsze, a organizm ci podziękuje.

Czym jest czubryca?

Czubryca to mieszanka przypraw popularna w Bułgarii, wywodząca się z kuchni bałkańskiej. Jej podstawą jest suszony cząber górski. Występuje w dwóch odmianach – zielonej i czerwonej. Ta druga, poza cząbrem, zawiera też inne przyprawy, takie jak sól, słodka papryka, tymianek czy marchew.

Czubryca nadaje potrawom świetny, lekko korzenny aromat, ale ma także wiele właściwości zdrowotnych. Bez problemu kupisz ją przez internet lub w sklepach, które w swoim asortymencie mają produkty bałkańskie.

Jakie właściwości ma czubryca?

Głównym składnikiem czubrycy jest cząber, który wspiera układ pokarmowy. Poprawia trawienie, a także wykazuje działanie przeciwbiegunkowe i przeciwskurczowe. Czubryca, dzięki zawartości cząbru, może wspierać pracę wątroby. Ma również właściwości antybakteryjne. Zawiera naturalne antyoksydanty, które wspomagają walkę z wolnymi rodnikami (ich nadmiar odpowiada za wiele chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze). Cząber działa również korzystnie na układ immunologiczny, wspierając odporność. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza że niedługo zacznie się jesień, a wraz z nią okres wzmożonych infekcji.

Do jakich dań pasuje czubryca?

Czubryca idealnie nadaje się do mięs, w szczególności wieprzowiny i drobiu, a także do innych dań duszonych czy pieczonych. Można ją dodawać do warzyw, zup, gulaszy, a nawet posypywać nią kanapki z serem. Możesz dodać ją też do innych smarowideł na bazie twarogu. Używając tej przyprawy, w prosty sposób nadasz charakteru każdej potrawie.

