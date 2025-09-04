Kupujesz serek wiejski w Biedronce? Dietetyczka ostrzega: tego jednego lepiej nigdy nie wybierać

Serek wiejski uchodzi za wartościowy produkt. I słusznie, bo ma naprawdę wiele zalet. Jednak nie wszystkie produkty tego typu, które znajdziemy w sklepach i supermarketach, na przykład w Biedronce, zasługują na to, by trafić do koszyka. Niektóre lepiej omijać szerokim łukiem. Włączenie ich do jadłospisu przynosi zwykle więcej szkody niż pożytku. Przypomina o tym dietetyczka Zuzanna Zwolińska. Ekspertka swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w sieci. Sprawdź, czego zdecydowanie nie poleca.

Jakiego serka wiejskiego nie kupować?

Specjalistka odradza zakup serka wiejskiego z malinami i żurawiną Piątnicy. Dostarcza sporej ilości kalorii (122 kcal w 100 gramach). W dodatku zawiera stosunkowo niewielkie ilości białka, bo niecałe 9 gramów w 100 gramowej porcji.

A wsad owocowy to głównie cukier. To słaby wybór – podkreśla dietetyczka w udostępnionym nagraniu.

Warto podkreślić, że nadmiar cukru w diecie osłabia mechanizmy obronne organizmu, przyspiesza procesy starzenia i pogarsza stan włosów, skóry oraz paznokci. Wpływa też negatywnie na naczynia krwionośne. Usztywnia je i zwęża, co znacznie utrudnia przepływ krwi. Zwiększa też ryzyko rozwoju wielu chorób układu krążenia, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca czy udar mózgu. Długotrwała hiperglikemia (zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi) prowadzi do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Sprzyja też powstawaniu otyłości i uszkadza wiele różnych narządów (nerki, oczy, etc.). Oczywiście włączenie jednego słodkiego serka wiejskiego do jadłospisu nie zrujnuje od razu zdrowia. Problem polega jednak na tym, że cukier jest obecny w wielu produktach spożywczych, nawet tych, które nie są słodkie, czyli chipsach, słonych przekąskach, gotowych sosach, pieczywie etc.

Jak zrobić owocowy serek wiejski w zdrowszej wersji?

To bardzo proste. Wystarczy do klasycznego serka wiejskiego dodać ulubione owoce, na przykład truskawki, maliny, banany, jagody, borówki amerykańskie, morele lub brzoskwinie. Jeśli chcesz ten „miks” możesz wzbogacić też o kawałki gorzkiej czekolady. Najlepiej wybierz tę z jak najwyższą zawartością kakao (minimum 70 procent). Taki „ulepszony” serek wiejski będzie znacznie zdrowszym wyborem niż jego sklepowe odpowiedniki z wsadem owocowym czy innymi dodatkami.

