Kochasz czekoladę? Zrób ten fit deser z przepisu dietetyczki i nie przejmuj się kaloriami
Kochasz czekoladę? Zrób ten fit deser z przepisu dietetyczki i nie przejmuj się kaloriami

Dodano: 
Dietetyczny deser czekoladowy
Dietetyczny deser czekoladowy Źródło: Unsplash
Jeśli marzysz o czekoladowym deserze, którym możesz zajadać się nawet na diecie odchudzającej, to koniecznie spróbuj zrobić pyszny mus, który nie dostarczy ci nadmiaru kalorii. Wystarczą cztery składniki i kilka minut wolnego czasu.

Do czekoladowych deserów większość z nas ma słabość. Kojarzą nam się jednak często z istną „bombą kaloryczną”. Okazuje się, że wcale jednak ich jedzenie nie musi rujnować naszej figury. Wystarczy wykorzystać kilka sprytnych sztuczek i przygotować je z odpowiednich składników.

Jak zrobić dietetyczny mus czekoladowy? Przepis

Dietetyczka Olga Lewandowska zamieściła na Instagramie przepis na obłędnie smaczny deser czekoladowy w wersji dietetycznej. Jego tajemnica tkwi w wykorzystaniu jedwabistego tofu (silken tofu). Od zwykłego tofu różni się ono konsystencją — jest bardziej gładkie, miękkie i kremowe. Specjalistka od zdrowego odżywiania dodaje także gorzką czekoladę – ma ona znacznie mniej kalorii niż na przykład czekolada mleczna. Całość uzupełnia szczyptą soli i kilkoma kroplami olejku waniliowego.

Przepis: Dietetyczny mus czekoladowy

Ten mus smakuje doskonale, a do tego nie idzie w boczki.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
10 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
182 w każdej porcji

Składniki

  • 200 g silken tofu
  • 90 g gorzkiej czekolady
  • 8 g kakao
  • 2 krople olejku waniliowego

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie czekoladyCzekoladę rozpuść w kąpieli wodnej.
  2. Mieszanie składnikówTofu zblenduj z płynną czekoladą, kakao, wanilią. Możesz dodać też odrobinę soli dla przełamania smaku. Całość wymieszaj i przełóż do miseczek.

Patenty na niskokaloryczne desery

Żeby nie przytyć, a jednocześnie cieszyć się cudowną słodyczą deserów, musisz wykorzystać kilka patentów. Dzięki nim przygotujesz obłędnie smaczne przekąski, które z powodzeniem zastąpią sklepowe słodycze. Dobrą metodą jest wykorzystanie jogurtu naturalnego lub skyru jako bazy różnych deserów. W ten sposób przygotujesz też pyszne lody – wystarczy zblendować owoce z jednym z takich składników i zamrozić. Jesiennym deserem, który zachwyci twoje podniebienie, jest z kolei pieczone jabłko z cynamonem – taka przekąska świetnie smakuje, a nie dostarcza nadmiaru kalorii. Możesz zrobić też pyszny budyń z nasionami chia. Musisz tylko namoczyć je w mleku roślinnym i dodać kakao. Koniecznie spróbuj też upiec fit czekoladowy sernik z przepisu dietetyczki. Zobaczysz, że na stałe zagości w twoim „słodkim menu”.

Przy przyrządzaniu różnego rodzaju deserów zamiast cukru wykorzystuj erytrytol lub ksylitol. Nie nadadzą kaloryczności, a sprawią, że będą one słodkie.

Źródło: Odżywianie WPROST.pl