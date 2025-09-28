Kochasz czekoladę? Zrób ten fit deser z przepisu dietetyczki i nie przejmuj się kaloriami

Do czekoladowych deserów większość z nas ma słabość. Kojarzą nam się jednak często z istną „bombą kaloryczną”. Okazuje się, że wcale jednak ich jedzenie nie musi rujnować naszej figury. Wystarczy wykorzystać kilka sprytnych sztuczek i przygotować je z odpowiednich składników.
Jak zrobić dietetyczny mus czekoladowy? Przepis
Dietetyczka Olga Lewandowska zamieściła na Instagramie przepis na obłędnie smaczny deser czekoladowy w wersji dietetycznej. Jego tajemnica tkwi w wykorzystaniu jedwabistego tofu (silken tofu). Od zwykłego tofu różni się ono konsystencją — jest bardziej gładkie, miękkie i kremowe. Specjalistka od zdrowego odżywiania dodaje także gorzką czekoladę – ma ona znacznie mniej kalorii niż na przykład czekolada mleczna. Całość uzupełnia szczyptą soli i kilkoma kroplami olejku waniliowego.
Przepis: Dietetyczny mus czekoladowy
Ten mus smakuje doskonale, a do tego nie idzie w boczki.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 182 w każdej porcji
Składniki
- 200 g silken tofu
- 90 g gorzkiej czekolady
- 8 g kakao
- 2 krople olejku waniliowego
Sposób przygotowania
- Przygotowanie czekoladyCzekoladę rozpuść w kąpieli wodnej.
- Mieszanie składnikówTofu zblenduj z płynną czekoladą, kakao, wanilią. Możesz dodać też odrobinę soli dla przełamania smaku. Całość wymieszaj i przełóż do miseczek.
Patenty na niskokaloryczne desery
Żeby nie przytyć, a jednocześnie cieszyć się cudowną słodyczą deserów, musisz wykorzystać kilka patentów. Dzięki nim przygotujesz obłędnie smaczne przekąski, które z powodzeniem zastąpią sklepowe słodycze. Dobrą metodą jest wykorzystanie jogurtu naturalnego lub skyru jako bazy różnych deserów. W ten sposób przygotujesz też pyszne lody – wystarczy zblendować owoce z jednym z takich składników i zamrozić. Jesiennym deserem, który zachwyci twoje podniebienie, jest z kolei pieczone jabłko z cynamonem – taka przekąska świetnie smakuje, a nie dostarcza nadmiaru kalorii. Możesz zrobić też pyszny budyń z nasionami chia. Musisz tylko namoczyć je w mleku roślinnym i dodać kakao. Koniecznie spróbuj też upiec fit czekoladowy sernik z przepisu dietetyczki. Zobaczysz, że na stałe zagości w twoim „słodkim menu”.
Przy przyrządzaniu różnego rodzaju deserów zamiast cukru wykorzystuj erytrytol lub ksylitol. Nie nadadzą kaloryczności, a sprawią, że będą one słodkie.
Czytaj też:
Ten czekoladowy sernik możesz jeść nawet na diecie. Ekspertka zdradza sekret przepisuCzytaj też:
Chcesz znów poczuć smak lata? Zrób ten kremowy deser z 3 składników