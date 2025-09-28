Kochasz czekoladę? Zrób ten fit deser z przepisu dietetyczki i nie przejmuj się kaloriami

Do czekoladowych deserów większość z nas ma słabość. Kojarzą nam się jednak często z istną „bombą kaloryczną”. Okazuje się, że wcale jednak ich jedzenie nie musi rujnować naszej figury. Wystarczy wykorzystać kilka sprytnych sztuczek i przygotować je z odpowiednich składników.

Jak zrobić dietetyczny mus czekoladowy? Przepis

Dietetyczka Olga Lewandowska zamieściła na Instagramie przepis na obłędnie smaczny deser czekoladowy w wersji dietetycznej. Jego tajemnica tkwi w wykorzystaniu jedwabistego tofu (silken tofu). Od zwykłego tofu różni się ono konsystencją — jest bardziej gładkie, miękkie i kremowe. Specjalistka od zdrowego odżywiania dodaje także gorzką czekoladę – ma ona znacznie mniej kalorii niż na przykład czekolada mleczna. Całość uzupełnia szczyptą soli i kilkoma kroplami olejku waniliowego.

Przepis: Dietetyczny mus czekoladowy Ten mus smakuje doskonale, a do tego nie idzie w boczki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 182 w każdej porcji Składniki 200 g silken tofu

90 g gorzkiej czekolady

8 g kakao

2 krople olejku waniliowego Sposób przygotowania Przygotowanie czekoladyCzekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Mieszanie składnikówTofu zblenduj z płynną czekoladą, kakao, wanilią. Możesz dodać też odrobinę soli dla przełamania smaku. Całość wymieszaj i przełóż do miseczek.

Patenty na niskokaloryczne desery

Żeby nie przytyć, a jednocześnie cieszyć się cudowną słodyczą deserów, musisz wykorzystać kilka patentów. Dzięki nim przygotujesz obłędnie smaczne przekąski, które z powodzeniem zastąpią sklepowe słodycze. Dobrą metodą jest wykorzystanie jogurtu naturalnego lub skyru jako bazy różnych deserów. W ten sposób przygotujesz też pyszne lody – wystarczy zblendować owoce z jednym z takich składników i zamrozić. Jesiennym deserem, który zachwyci twoje podniebienie, jest z kolei pieczone jabłko z cynamonem – taka przekąska świetnie smakuje, a nie dostarcza nadmiaru kalorii. Możesz zrobić też pyszny budyń z nasionami chia. Musisz tylko namoczyć je w mleku roślinnym i dodać kakao. Koniecznie spróbuj też upiec fit czekoladowy sernik z przepisu dietetyczki. Zobaczysz, że na stałe zagości w twoim „słodkim menu”.

Przy przyrządzaniu różnego rodzaju deserów zamiast cukru wykorzystuj erytrytol lub ksylitol. Nie nadadzą kaloryczności, a sprawią, że będą one słodkie.

