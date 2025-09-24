Chcesz znów poczuć smak lata? Zrób ten kremowy deser z 3 składników

Czy wiesz, że istnieją takie przysmaki, które potrafią cofać w czasie? Ten deser jest tego świetnym przykładem. Już mały kęs wystarczy, by poczuć się jak na wakacjach pełnych beztroski i słońca. Możesz też śmiało po niego sięgać, gdy po prostu chcesz poprawić sobie humor, na przykład po dniu ciężkiej pracy. Ten patent działa. Sprawdziłam. Pora, żebyś wypróbował go na własnej skórze.

Jak zrobić kremowy deser na poprawę humoru?

Zastanawiałeś się kiedyś, co wyjdzie z połączenia smaku klasycznego sernika z nutą przyjemnego orzeźwienia, które przywodzi na myśl upalne dni? Efekt to obłędnie pyszne lody sernikowe. By je zrobić, nie potrzebujesz wcale wielu składników. Wystarczy twaróg, śmietanka i słodzone mleko skondensowane. Jeśli chcesz możesz wzbogacić to „trio” o różne dodatki, na przykład ekstrakt z wanilii. Najlepiej sprawdza się ser o wysokiej zawartości tłuszczu (minimum 20 procent). Dzięki temu lody zyskają kremową, wręcz jedwabistą konsystencję. Pamiętaj, by kupować produkty z jak najkrótszym i najprostszym składem – bez sztucznych zagęstników, aromatów, barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku.

Przepis: Lody sernikowe Są proste w przygotowaniu i zachwycają smakiem. Zrobisz je bez maszynki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 25 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 290 w każdej porcji Składniki 400 ml śmietanki 30%

200 g twarogu sernikowego

200 ml mleka skondensowanego słodzonego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUbij śmietankę na sztywno. Robienie lodówPołącz twaróg z mlekiem. Ucieraj oba składniki do momentu uzyskania gładkiej masy o jednolitej konsystencji. Do tak przygotowanej masy dodaj ubitą wcześniej śmietankę. Delikatnie połącz wszystkie składniki. Mrożenie lodówMasę na lody przelej do dużego, zamykanego pojemnika. Następnie wstaw go do zamrażarki na 2-3 godziny

Rada: Jeśli nie masz twarogu sernikowego z wiaderka, wykorzystaj mascarpone.

Z czym podawać lody sernikowe?

Choć lody sernikowe świetnie smakują „solo”, to można je jeszcze urozmaicić. Świetnie komponują się bowiem z wieloma różnymi składnikami. Możesz je śmiało łączyć z owocami – malinami, truskawkami, borówkami, bananami, jabłkiem czy mango. Doskonale współgrają też z kawałkami gorzkiej czekolady, wiórkami kokosowymi, posiekanymi orzechami, czy rozdrobnionymi migdałami. Jeśli chcesz możesz polać je ulubionym sosem (czekoladowym, owocowym, karmelowym, waniliowym etc.) albo posypać pokruszonymi ciasteczkami. Dobór dodatków zależy wyłącznie od twoich preferencji smakowych. Dzięki nim możesz w łatwy i szybki sposób sprawić, że deser za każdym razem będzie smakował inaczej i nabierze innego charakteru.

