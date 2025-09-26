Ten czekoladowy sernik możesz jeść nawet na diecie. Ekspertka zdradza sekret przepisu

Hasło „sernik” przywodzi zwykle na myśl klasyczny wypiek z dużą ilością cukru, tłustego twarogu i kalorycznych dodatków. Ale wcale nie musi tak być. Dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz pokazała w swoich mediach społecznościowych przepis na ciasto inne niż wszystkie. Szybkie, banalnie proste, obłędnie pyszne, a do tego pełne cennych wartości odżywczych. Takim deserem można się zajadać bez wyrzutów sumienia nawet podczas odchudzania. Składnik, który stanowi bazę tego deseru może bowiem realnie wesprzeć proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Sprawdź, o czym mowa.

Jak zrobić czekoladowy sernik wspierający odchudzanie?

Do przygotowania tego wypieku potrzeba zaledwie kilku prostych produktów, które znajdziesz w każdym większym sklepie lub supermarkecie. Najlepiej wybrać czekoladę, która zawiera minimum 80 procent kakao. Najbardziej pracochłonnym etapem jest rozpuszczanie gorzkiej czekolady. Potem wystarczy zmiksować poszczególne składniki na gładką masę i przelać do tortownicy, a całość wstawić do piekarnika na godzinę. Gotowy sernik można dowolnie udekorować. Warto wykorzystać do tego celu naturalne kakao, posiekane orzechy i/lub świeże, sezonowe owoce (jabłka, śliwki, gruszki etc.).

Przepis: Czekoladowy sernik w wersji fit Można się nim śmiało zajadać nawet na diecie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 190 w każdej porcji Składniki 400 g serka wiejskiego lekkiego

150 g serka naturalnego typu almette

4 jajka

40 g ksylitolu

60 g gorzkiej czekolady 80%

40 g naturalnego kakao

20 g mąki ziemniaczanej Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCzekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Łączenie składnikówWszystkie składniki przełóż do miski i zmiksuj na gładką masę. Następnie przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia, na przykład tortownicy. Pieczenie sernikaPiecz ciasto w piekarniku nagrzanym do 175 stopni przez 60 minut z włączonym termoobiegiem (góra-dół). Podawanie ciastaOdstaw ciasto do wystudzenia, a następnie udekoruj wybranymi dodatkami.

Czemu ten czekoladowy sernik sprawdza się na diecie?

Sekret tego deseru tkwi w doborze odpowiednich składników. Znajdziemy w nim lekkie serki zamiast klasycznego twarogu. Oba produkty dostarczają białka, które odgrywa kluczową rolę w regeneracji mięśni. Zapewnia też uczucie sytości na długo. W efekcie już niewielka porcja deseru hamuje nadmierny apetyt i zaspokaja ochotę na słodycze. Przeprowadzone badania dowiodły, że trawienie białka zmusza organizm do wydatkowania większej ilości energii i szybszego spalania kalorii.

Słodycz ciasta pochodzi nie z białego cukru, lecz ksylitolu – zamiennika o niższym indeksie glikemicznym. Dzięki temu sernik nie podnosi gwałtownie stężenia glukozy we krwi. To ważne, bo nagłe wahania poziomu cukru sprzyjają „napadom” głodu i przejadaniu się.

