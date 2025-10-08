Ulubiona owsianka księżnej Diany. Lekarka wyjaśnia, dlaczego warto ją jeść. Spróbujesz?

Od czego zaczynała dzień księżna Diana? Mogła sobie pozwolić na najbardziej wykwintne i wyrafinowane potrawy. Sięgała jednak po coś zupełnie innego – owsiankę, ale nie w pierwszej lepszej odsłonie. Dawny szef kuchni brytyjskiej rodziny królewskiej, Darren McGrady, zdradził, że Lady Di szczególnie upodobała sobie szwajcarską wersję śniadaniowego przysmaku, czyli Birchermüesli. Stworzył ją dr Maximilian Bircher-Benner. Był jednym z pionierów zdrowego odżywiania. Jego zdaniem dobry posiłek powinien składać się z surowych (nieprzetworzonych) produktów spożywczych, a odpowiednio skomponowane śniadanie może wspierać odporność, poprawiać trawienie, a także sprzyjać zachowaniu doskonałej kondycji ciała i umysłu do późnej starości. Ta koncepcja szybko zyskała szerokie grono zwolenników. Dziś ma wielu fanów na całym świecie, również wśród dietetyków i lekarzy. Birchermüesli poleca między innymi dr Magdalena Cubała. Niedawno ekspertka pokazała w sieci, jak przygotowuje przysmak księżnej Diany. Bez trudu zrobisz go w domu z paru prostych i tanich składników.

Jak zrobić ulubioną owsiankę księżnej Diany?

Nazwa Birchermüesli brzmi dość egzotycznie, ale przygotowanie tego przysmaku jest bardzo łatwe. To nie wymyślna potrawa z pałacu, lecz śniadanie, które można przygotować wieczorem i zabrać ze sobą rano do pracy. Wystarczy zalać płatki owsiane sokiem i pozostawić mieszankę na noc w lodówce, by „odpoczęła” w Dzięki temu zyska przyjemną, kremową konsystencję.

Przepis: Owsianka księżnej Diany Doskonale smakuje, syci na długo i usprawnia trawienie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Szwajcarska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 375 Składniki 5 płaskich łyżek płatków owsianych

60 ml soku pomarańczowego

40-50 g jogurtu greckiego

1 jabłko

30 g owoców jagodowych

15 g orzechów włoskichh

2 łyżeczki miodu Dodatkowo: inne składniki do dekoracji Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZalej płatki sokiem pomarańczowym i odstaw na noc do lodówki. Łączenie składnikówZetrzyj jabłko na tarce. Usuń łupiny z orzechów i drobno je posiekaj. Dodaj je do płatków owsianych. Dorzuć pozostałe składniki. Całość wymieszaj Podawanie owsiankiUdekoruj owsiankę zgodnie z upodobaniami. Możesz na przykład dorzucić do niej cząstki jabłek, rodzynki, ulubione pestki etc.

Rada: Jeśli chcesz, możesz dorzucić dp szwajcarskiej owsianki inne lubiane produkty, na przykład rodzynki, migdały, cynamon itp.

Dlaczego Birchermüesli księżnej Diany to dobry wybór?

Owsianka księżnej Diany bazuje na kilku prostych składnikach. Wszystkie razem tworzą wyjątkową mieszankę, która ma wiele wartości odżywczych:

płatki owsiane – źródło beta-glukanów wspierających serce i stabilizujących stężenie glukozy we krwi,

– źródło beta-glukanów wspierających serce i stabilizujących stężenie glukozy we krwi, jabłko – dostarcza pektyn, błonnika i witaminy C,

– dostarcza pektyn, błonnika i witaminy C, owoce jagodowe – potężna dawka antyoksydantów (związki te chronią komórki przed uszkodzeniem, redukują stany zapalne, neutralizują wolne rodniki i minimalizują ryzyko wystąpienia wielu poważnych schorzeń)

potężna dawka antyoksydantów (związki te chronią komórki przed uszkodzeniem, redukują stany zapalne, neutralizują wolne rodniki i minimalizują ryzyko wystąpienia wielu poważnych schorzeń) orzechy – obfitują w zdrowe tłuszcze i magnez,

– obfitują w zdrowe tłuszcze i magnez, jogurt – zawiera białko i wapń.

Ta owsianka działa jak naturalny booster odporności. Włączenie jej do jadłospisu może też wspomóc koncentrację, poprawić trawienie, wpłynąć korzystnie na wygląd skóry, a także funkcjonowanie całego organizmu.

